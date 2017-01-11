إضراب شامل في الداخل المحتل احتجاجًا على الهدم بقلنسوة

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القدس المحتلة – تشهد مختلف المدن والبلدات في الداخل الفلسطيني المحتل في الجليل والمثلث والنقب والمدن الساحلية منذ، صباح اليوم الأربعاء، إضرابا شاملًا، وذلك التزامًا بقرارات لجنة المتابعة للجماهير العربية في أعقاب اجتماع طارئ عقدته أمس الثلاثاء، وذلك احتجاجا على قيام الحكومة الإسرائيلية بهدم 11 منزلا بمدينة قلنسوة وتشريد قاطنيها وتنديدا باستمرار جرائم الهدم بالمجتمع العربي.

وعم الإضراب الشامل جميع البلدات العربية، وليشمل جميع المرافق الحياتية وبضمنها جهاز التربية والتعليم والمدارس بمختلف المراحل إلا أنه يستثني التعليم الخاص وخدمات الطوارئ الصحية، وشمل كذلك الحكم المحلي العربي، حيث أغلقت السلطات المحلية ومختلف اقسامها أبوابها، كما اغلقت المحال التجارية والمؤسسات والمرافق العامة والخاصة أبوابها.

ويأتي الإضراب استجابة لقرار لجنة المتابعة، التي اجتمعت بالأمس عقب الهدم الجماعي للمنازل في مدينة قلنسوة انتقاما لمستوطني “عمونا”، وذلك في اعقاب توصيات رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، للشرطة بضرورة هدم فورية للمنازل العربية القائمة دون تراخيص.

وشارك في اجتماع المتابعة نواب من مختف الأحزاب عن القائمة المشتركة ونشطاء من مختلف الأحزاب والحركات والفعاليات الشعبية وتقرر الإضراب ويعقبه خطوات نضالية وتصعيدية، ومظاهرات احتجاجية على مداخل البلدات العربية، ومظاهرة قطرية وعقد مهرجان قطري جماهيري واسع في مدينة قلنسوة.

وتقرر كذلك عقد اجتماع موسع لسكرتارية لجنة المتابعة، يوم السبت المقبل في مجلس عارة وعرعرة المحلي، لبحث قضية الأرض والمسكن، وبدء الاستعداد للمؤتمر العام، الذي تسعى المتابعة إلى أن يكون فيها شاملا لكل أطياف المجتمع العربي ومن كافة المناطق، لوضع أجندة وطنية لمجابهة السياسة الإسرائيلية العدوانية، التي تهدف من بين ما تهدف إليه، إلى حرمان الجماهير العربية من الحق الأساس في المسكن والمأوى، وتطور البلدات بشكل عصري.