إقرار البيان الوزاري للحكومة اللبنانية

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بيروت – أفادت شبكة «سكاي نيوز»، بأن مجلس الوزراء اللبناني أقر البيان الوزاري، الذي ستعرضه للحكومة أمام مجلس النواب خلال جلسة الثقة في البرلمان.

كان مجلس الوزراء قد أقر في جلسة اليوم، مسودة البيان الوزاري، وتم اعتماد عبارة “حق اللبنانيين بالمقاومة”.

وقد وردت فقرة المقاومة بالصيغة نفسها التي وردت فيها في بيان حكومة الرئيس تمام سلام. كذلك، تضمّن البيان كوتا نسائية بنسبة 30 % في قانون الانتخاب.

وبعد انتهاء الجلسة ادلى وزير الاعلام ملحم الرياشي بالبيان الآتي:”عقد مجلس الوزراء جلسته الثانية قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور رئيس الحكومة والوزراء.

في البداية، تحدث الرئيس واصفاً الجلسة بالمباركة لانعقادها عشية عيد الميلاد، متمنياً أن يكون عمل الحكومة كما يريد الجميع منتجاً وسريعاً وأن تعقد جلسة الثقة بين الميلاد ورأس السنة لتكون هدية الاعياد للشعب اللبناني.

واذ أضاف الرئيس أنه بعد نيل الحكومة الثقة ستكون الانطلاقة في ما بعد للعمل على قانون الانتخابات وتحضير الاجراءات اللازمة كي تتم في موعدها.

قال: “نهنئ الجميع على السرعة في انجاز البيان الوزاري، وعندما قرأت مسودة البيان لاحظت تكرار لكلمة “استعادة الثقة” وهذا موضوع من شأنه أن يطمئن الناس في الداخل والخارج”. مضيفاً:”نرحب بالبيان الصادر عن مجلس الامن الذي يدين اسرائيل بسبب بنائها للمستوطنات وهذا أمر يحصل للمرة الاولى ولا بد من التركيز عليه في الاعلام”.

ثم تحدثرئيس الحكومة سعد الحريري شاكراً الرئيس ومهنئاً بمناسبة الاعياد، وامل ان تكون نهاية السنة مباركة وان يستكمل العمل اليوم بإقرار البيان الوزاري ومن ثم أن تنال الحكومة الثقة بين العيدين كي تبدأ السنة الجديدة بالعمل الاساسي سواء ما يتعلق بقانون الانتخابات او الاهتمام بشؤون المواطنين.

بعد ذلك باشر مجلس الوزراء دراسة مشروع البيان الوزاري، وأبدى السادة الوزراء ملاحظات على المسودّة في ما يتعلق ببعض النقاط الواردة فيه.

وبعد نقاش مستفيض، أقرّ مجلس الوزراء البيان الوزاري وسجل وزراء القوات اللبنانية والوزير ميشال فرعون تحفظًا على الفقرة المتعلقة بحق المواطنين اللبنانيين في المقاومة معتبرين أن هذا الحق محصور بالدولة.