إلغاء عدد من الحجوزات السياحية للأردن عقب هجمات الكرك

رؤية – علاء الدين فايق

أبدى عاملون في قطاع السياحة الأردني، تخوفهم، من أن تنعكس أحداث الكرك الأخيرة وما شهدته من هجمات إرهابية كان أشدها في قلعتها الأثرية، بالسلب على القطاع السياحي”المتردي” جراء أحداث المنطقة في ظل إقليم ملتهب.

وأكد هذه المخاوف مسؤول في قطاع السياحة الأردني، عندما كشف لـ “رؤية الإخبارية” إلغاءات في برامج سياحية كانت مقررة مطلع العام القادم 2017، بسبب ما شهدته محافظة الكرك من أحداث.

وقال رئيس مجلس إدارة جمعية وكلاء السياحة والسفر شاهر حمدان، إن ” إلغاءات في برامج سياحية للعام 2017 بسبب أحداث الكرك الأخيرة سجلت خلال الأيام الأخيرة”.

ولم يتحدث حمدان عن عدد هذه الإلغاءات، قائلا ” إلغاء الحجوزات متفاوتة بين وكلاء السياحة،، نأمل أن لا تزيد”.

وشهدت مناطق عدة في محافظة الكرك جنوبي الأردن، هجمات إرهابية خلال الأيام الماضية، تبناها تنظيم داعش الإرهابي أسفرت عن استشهاد 11 فردا من عناصر الأمن ومواطنين إضافة لوفاة سائحة كندية أصيبت برصاص المسلحين الذين تحصنوا داخل القلعة.

وقلعة الكرك وجهة سياحية بالنسبة للأردن يقصدها السياح الأوروبيون والأجانب.

ومنذ أكثر من عام، وفي محاولة لإنقاذ الوضع المتردي للوضع السياحي في المملكة، وضعت وزارة السياحة الأردنية، تدابير تحفيزية لتشجيع القطاع.

وكان من بين هذه التدابير، وضع خطة تسويقية لاستهداف سياح الموسم الأوروبي بتكثيف الحملات الترويجية في كل من بريطانيا وألمانيا وفرنسا وكندا ودول أخرى، والحفاظ على استمرارية التشجيع في أسواقها التقليدية الأخرى من دول العالم.

مقتل السائحة الكندية

وخلال المواجهات التي اندلعت داخل قلعة الكرك السياحية، قتلت سائحة كندية وأصيب ابنها برصاص المسلحين، ولقي هذا النبأ تركيزا جليا لدى وسائل الإعلام الأجنبية، سينعكس بلا شك على قدوم السياح الأوروبيين إلى الأردن.

يقول حمدان لـ ” رؤية الإخبارية ” إن الهجوم الثاني الذي وقع في منطقة قريفلا بمحافظة الكرك عزز الإرباك الذي أنتجة هجوم القلعة قبله بأيام”.

وأضاف ” مقتل السائحة الكندية داخل القلعة برصاص خلية إرهابية تبنتها داعش، استحوذت على تغطية الإعلام الدولي، وهذا للأسف، سيؤثر بالسلب أكثر على القطاع السياحي”.

وكشف حمدان عن تعليمات أمنية عُممت على وكلاء السياحة في الأردن، من أجل إيقاف كافة الرحلات السياحية الى مدينة الكرك حتى إشعار آخر.

بدوره يرى الكاتب الأردني، حسين الرواشدة، أن هدف الهجمات التي وقعت في الكرك، “الترويع والقتل واختبار الجدار الأمني، عندما توجهت نحو مرفق السياحة، فالقلعة من اهم الأماكن السياحية في الأردن، واحدى الضحايا سائحة كندية، وكما ان ضرب “اقتصاديات” الدولة – أي دولة- من ابرز اهداف الجماعات الإرهابية”.