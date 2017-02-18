إلغاء ٦ رحلات دولية من مطار القاهرة لعدم جدواها اقتصاديا

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القاهرة – شهد مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم السبت، إلغاء إقلاع 6 رحلات جوية دولية لعدم جدواها اقتصاديا .

وقالت مصادر ملاحية بمطار القاهرة، إن سلطات المطار تلقت 4 إخطارات من شركة المصرية العالمية للطيران بإلغاء رحلتيها رقم 106 و 112 المتجهتان إلى ينبع، ورحلة رقم 486 المتجهة إلى القصيم، ورحلة رقم 905 المتجهة إلى جدة، حسبما أفاد موقع «اليوم السابع».

كما أضافت المصادر، أن سلطات المطار تلقت إخطارين من شركة النيل للطيران بإلغاء رحلاتها رقم 103 المتجهة إلى ينبع، ورحلة رقم 145 المتجهة إلى حائل، بسبب عدم جدواها اقتصاديا.