«إل جي» تستعد لطرح مكبر صوت عائم

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سول – كشفت شركة إل جي النقاب عن مكبر صوت محمول جديد يمتاز بأنه عائم، وقالت إنها تعتزم عرضه خلال مشاركتها بمعرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2017 الذي تنطلق فعالياته مطلع شهر كانون الثاني/يناير المقبل بمدينة لاس فيجاس الأميركية.

وقالت عملاقة الإلكترونيات الكورية الجنوبية في بيان صحفي إن مكبر الصوت اللاسلكي “الفاتن” يحوم في مكانه فوق محطة التحليق المرفقة “ليقدم صوتًا عالي الجودة إلى جانب إحداث انطباع تام مع تصميمه اللافت للنظر”. وأضافت: “بالإضافة إلى المنظر المدهش، يمنح مكبر الصوت متعدد الاستعمالات المستخدمين بسلاسة القدرة على تشغيل الصوتيات، والمدونات الصوتية، وغير ذلك من المحتوى الصوتي في المنزل وكذلك في الهواء الطلق”.

وأوضحت إل جي أن مكبر الصوت، الذي يحمل رقم الطراز “بي.جي.9” PJ9، يخلق تأثيره البصري الأخّاذ عن طريق استخدام مغناطيسات كهربائية قوية توجد داخل محطة التحليق لإعطاء المكبر “سمة فريدة من نوعها تجعله يحوم ولا يلمس أي سطح أو سلك أثناء التشغيل”.

وأضافت الشركة أن مكبر الصوت متعدد الاتجاهات بزاوية 360 درجة ويستوحي تصميمه من شفرات التوربينات، ويوفر صوت “باس” Bass عميقًا بفضل مضخم الصوت المدمج داخل محطة التحليق. كما يتميز “بي.جي.9” بتقنية “المشعاع السلبي المزدوج” لإنتاج تدفق نغمات متوسطة المدى ومستويات عالية حادة.

وعندما تبدأ طاقة البطارية، التي تدوم لمدة عشر ساعات، بالانخفاض، ينزل مكبر الصوت تلقائيًا إلى محطة التحليق ويبدأ الشحن لاسلكيًا بدون أي تدخل بشري أو انقطاع في المحتوى الصوتي المشغل. وهو يمتاز بدعم معيار “آي.بي.إكس.7” IPX7 الذي يجعله يتحمل الظروف البيئية أثناء تشغيله في الخارج، كما يدعم وصله بجهازين معًا عبر تقنية البلوتوث.

ولم تتطرق إل جي إلى موعد طرح مكبر الصوت اللاسلكي العائم الجديد ولا إلى سعره، ولكنها قالت إنها ستعرضه خلال معرض CES 2017 المقام خلال المدة بين 5 و 8 كانون الثاني/يناير المقبل.