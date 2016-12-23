إمبراطور اليابان يلمح إلى التنازل عن العرش أثناء الاحتفال بعيد ميلاده

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طوكيو – قال أمبراطور اليابان، أكيهيتو ، اليوم الجمعة، أثناء الاحتفال بعيد ميلاده الـ83، إنه يشكر البلاد لتفهمها ضعف حالته الصحية.

ووفقا لما نقلت وكالة الأنباء «الألمانية»، قال الإمبراطور الذي يعاني من مشكلات صحية منذ أعوام مضت، خلال مؤتمر صحفي إنه يقدر استجابة شعب اليابان لرسالته المصورة النادرة فيأغسطس الماضي التي أشار فيها بشكل واضح إلى أنه يرغب في التنحي عن العرش.

وأضاف أنه في أغسطس: «بعثت برسالة أعبر فيها عن ما يدور في عقلي خلال السنوا ت القلائل الماضية». وتابع: «أنا ممتن للغاية لأن عددا كبيرا جدا قد أصغى إلى كلماتي وأنا أتقدم بخالص الأمنيات إليهم بسبب مواقفهم المحترمة».

لكن حتى إذا كان الإمبراطور يرغب في التخلي عن دوره ونقله إلى ابنه الأكبر ناروهيتو، فإن اليابان ليست لديها إجراءات قانونية محددة يمكن اتباعها من أجل تقاعده.