إندونيسيا تُعلق التعاون العسكري مع أستراتيا

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جاكرتا – قال متحدث باسم القوات المسلحة الإندونيسية، اليوم الأربعاء، إن إندونيسيا علقت التعاون مع الجيش الأسترالي في ديسمبر “لأسباب فنية” وذلك بعد رؤية مواد مسيئة في قاعدة تدريب أسترالية.

وتعليق التعاون هو الأحدث في سلسلة من المشاحنات بين الدولتين الجارتين الواقعتين في منطقة آسيا والمحيط الهادي. وترتبط إندونيسيا وأستراليا بعلاقات عسكرية مهمة تمتد من مكافحة الإرهاب إلى حماية الحدود.

وقال الميجر جنرال وريانتو “تم تعليق كل أشكال التعاون.” وأضاف أن عددا كبيرا من الأنشطة سيتأثر بذلك.

وأضاف “هناك أمور فنية ينبغي مناقشتها”. ومن بين هذه الأمور رؤية مواد تدريب مسيئة في قاعدة عسكرية أسترالية.

وقال إن من “المرجح بشدة” استئناف التعاون بمجرد تسوية تلك الأمور، وفقا لوكالة «رويترز».

وأوقفت أستراليا مناورات عسكرية مشتركة مع القوات الخاصة الإندونيسية بعد اتهامات بأنها ارتكبت انتهاكات في تيمور الشرقية عام 1999 في الفترة التي سبقت استقلال المنطقة عن إندونيسيا.

لكن جاكرتا وكانبيرا استأنفتا العلاقات العسكرية بعد ذلك انطلاقا من الرغبة في التعاون في مكافحة الإرهاب التي أصبحت أمرا ضروريا بعد تفجيرين وقعا في جزيرة بالي الإندونيسية عام 2002 وأسفرا عن مقتل 202 بينهم 88 أستراليا.

وأشار تقرير في صحيفة كومباس الإندونيسية يوم الأربعاء إلى أن الجيش أرسل خطابا إلى القوات المسلحة الأسترالية محذرا من تعليق التعاون وبعدها بعث قائد الجيش جاتوت نورمانتيو برقية بتعليق التعاون يوم 20 ديسمبر كانون الأول.

وذكرت الصحيفة أن متدربا من القوات الخاصة الإندونيسية رأى مواد تدريبية تحتوي على إهانة للمبادئ التأسيسية لإندونيسيا التي تعرف باسم “بانكاسيلا”.

ورفضت مكاتب كل من رئيس الوزراء ووزيرة الخارجية ووزيرة الدفاع ووزارة الدفاع في أستراليا التعقيب على تعليق التعاون.