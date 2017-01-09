«إنريكي» ينفي اقتراب «راكيتيتش» من مانشستر سيتي

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مدريد – نفى مدرب برشلونة الإسباني، لويس إنريكي، شائعات انتقال لاعب وسطه الدولي الكرواتي إيفان راكيتيتش إلى نادي مانشستر سيتي الإنكليزي، معتبراً إياها أخباراً مغلوطة.

ووفقًا لـ «بين سبورتس» ارتبط اسم راكيتيتش بالانتقال إلى مانشستر سيتي الذي يشرف على تدريبه المدرب الأسبق لبرشلونة، بيب جوارديولا، بعد ابتعاده عن التشكيلة الأساسية للفريق الكتالوني، وتبدو علاقته بالمدرب لويس إنريكي في أسوأ حالاتها.

ووفقًا لـ «سكاي نيوز» تقول الصحف الإنجليزية أن بيب يرغب في استغلال العلاقة السيئة بين اللاعب ومدربه للفوز بخدماته.

لكن رغم هذه الأقاويل، نفى لويس إنريكي هذه الشائعات ورد قائلاً: «لا يمكننا منع الشائعات، 25% فقط من أخبار الانتقالات صحيحة».