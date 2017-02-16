إنفلونزا الطيور تصيب الصين بحالة من الهلع

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بكين- أثارت وفاة 79 شخصًا، بفيروس إنفلونزا الطيور “إتش 7 وإن 9″، خلال الشهر الماضي، حالة من الهلع في الصين، وسط تقديرات بأن تكون العدوى المسجلة خلال الموسم الحالي الأسوأ على الإطلاق.

وزادت الوفيات الناجمة عن الفيروس في يناير الماضي، بواقع أربع مرات، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وفق ما نقلت رويترز.

وبحسب إحصاءات اللجنة الوطنية الصينية للصحة والتخطيط الأسري، فإن 100 شخص توفوا بالبلاد جراء إصابتهم بالفيروس منذ أكتوبر الماضي.

في غضون ذلك، حذرت صحيفة “الشعب” التابعة للحزب الشيوعي الحاكم في الصين، المواطنين من الابتعاد عن أسواق الطيور الحية.

وأضافت الصحيفة على منصات التواصل الاجتماعي، أن ثمة تأكيدات بكون الطيور وإفرازتها، سببا في التفشي السريع للعدوى.

من ناحيتها، قالت منظمة الصحة العالمية، إن السلطات الصينية تتابع الإصابات عن كثب، مضيفة أن أغلب الحالات المصابة انتقل إليها الفيروس جراء اتصالها بالطيور المريضة أو الاقتراب من محلاتها.