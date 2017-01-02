إنفوجراف.. مواعيد مباريات منتخب مصر بأمم أفريقيا 2017

رؤية – محمد عبدالله

القاهرة – كشف الاتحاد الأفريقى لكرة القدم “كاف”، النقاب عن مواعيد مباريات منتخب مصر الأول لكرة القدم، الذي يشارك في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2017 التي تستضيفها الجابون في الفترة من 14 يناير حتى الخامس من فبراير.

وتضم المجموعة الرابعة التي تضم منتخب مصر، منتخبات مالي وأوغندا وغانا، علما بأن مباريات مجموعة مصر “الرابعة” يستضيفها ملعب “بورت جينتيل”.

ومن المقرر أن يخوض منتخب الفراعنة لقاءه الأول مع منتخب مالي في 17 يناير، قبل أن يواجه المنتخب الأوغندي في 21، ويختتم لقاءاته مع أسود غانا يوم 25 من الشهر الجاري.

وكان المنتخب المصرى قد صعد لكأس الأمم الأفريقية، بعدما تصدر جدول ترتيب المجموعة السابعة على حساب نيجيريا وتنزانيا فى التصفيات المؤهلة للبطولة، فيما انسحب منتخب تشاد من السباق.