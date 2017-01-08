إيران تتسلم أول طائرة «إيرباص» نهاية الأسبوع

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طهران – أعلن فرهاد برورش، المدير التنفيذي لشركة الخطوط الجوية الإيرانية “هما” أن أول طائرة لشركة “إيرباص” من طراز A321 ستصل إلى طهران نهاية الأسبوع.

وصرح برورش، اليوم الأحد، بأن العاملين فى الخطوط الجوية الإيرانية بمن فيهم الطيار ومساعده موجودون حاليا فى فرنسا لتنفيذ إجراءات استلام الطائرة ونقلها إلى إيران.

ووفقا للعقد الذى أبرمته إيران مع “إيرباص” فإنه يتعين على الشركة تسليم طهران 100 طائرة، وستكون A321 أول طائرة تصل إيران من هذه الصفقة، وستقوم خطوط “هما” بتشغيلها.

وأشار برورش إلى أن خبراء “هما” يقيمون منذ فترة فى فرنسا لتلقى دورات التدريب على أجهزة وآليات وأنظمة وصيانة طائرات الشركة، ومن المفترض إقامة مراسم خاصة مع وصول أول طائرة للشركة إلى إيران.

ولفت إلى أن (هما) قررت استخدام الطائرة فى الرحلات الداخلية، وإذا اقتضى الأمر فإنها ستقوم بتشغيلها فى الرحلات الخارجية أيضا. منوها إلى أن الطائرة أصبحت مقيدة على سجل الطائرات الإيرانى مما يعنى حيازة إيران لها لتصبح أول طائرة تتملكها من بين 200 طائرة غربية طلبت شراءها منذ رفع العقوبات عنها.

وأكدت “إيرباص” أن اعتماد طهران أولى طائراتها الجديدة خطوة مهمة على طريق استعادة العلاقات التجارية بين الجانبين بموجب اتفاق رفع العقوبات الاقتصادية.

(وكالات)