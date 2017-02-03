إيران تمنع مصارعين أميركيين من دخول أراضيها

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طهران – ذكر التلفزيون الرسمي الإيراني أن سلطات البلاد منعت، الجمعة، فريق المصارعة الأميركي من دخول أراضيها للمشاركة في منافسات كأس العالم للمصارعة الحرة، ردا على أمر تنفيذي أصدره الرئيس دونالد ترامب يحظر منح تأشيرات دخول للإيرانيين.

وتعتبر كأس العالم للمصارعة الحرة واحدة من أهم بطولات المصارعة وتقام في 16 و17 فبراير في مدينة كرمانشاه غرب إيران.

وكانت طهران قد أعلنت بالفعل أنها ستمنع دخول المواطنين الأميركيين لأراضيها عقب قرار واشنطن فرض حظر مؤقت على اللاجئين والمسافرين ممن يحملون جنسيات سبع دول إسلامية من بينها إيران.

ونقل التلفزيون الرسمي عن بهرام قاسمي، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية قوله “راجعت لجنة خاصة في طهران أوضاعهم وقررت معارضة زيارة فريق المصارعة الحرة الأميركي… سياسة منح التأشيرات التي تبنتها الإدارة الجديدة لم تترك لنا أي خيار آخر سوى حظر دخول المصارعين.”

وقال الاتحاد الأميركي للمصارعة، الاثنين، إنه سيرسل الفريق للمشاركة في كأس العالم في إيران. وتشارك الولايات المتحدة في المنافسات منذ عام 1998، وفقا لـ«سكاي نيوز».