إيران: لن نستخدم الصواريخ الباليستية في مهاجمة أي دولة

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طهران – قالت إيران، اليوم الثلاثاء، إن اختبار صاروخ باليستى أجرته ليست جزءا من اتفاقها النووى مع القوى العالمية ولا أى قرار لمجلس الأمن الدولى يؤيد الاتفاق، بحسب وكالة «رويترز».

ولم يؤكد وزير الخارجية الإيرانى محمد جواد ظريف أو ينفي الاتهامات الأمريكية بأن بلاده أجرت اختبارا صاروخيا، يوم الأحد، لكنه قال: “إن إيران لن تستخدم الصواريخ أبدا فى مهاجمة دولة أخرى”.

وذكر أن مثل هذه الاختبارات ليست جزءا من أى قرار للأمم المتحدة يقر الاتفاق النووي.

وقال في مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الفرنسي جان مارك إيرو: «الصواريخ ليست جزءا من الاتفاقات النووية. لن تستخدم إيران أبدا الصواريخ المصنعة فى إيران لمهاجمة أى دولة أخرى».

“لم تصنع صواريخ إيرانية لحمل رؤوس حربية نووية”.

وقال إيرو، للصحفيين في المؤتمر: «إن فرنسا أوضحت مخاوفها بشأن اختبار الصاروخ الباليستى الإيرانى مضيفا أنه يضر بثقة المجتمع الدولى فى إيران ويتعارض مع قرار مجلس الأمن الدولى رقم 2231».