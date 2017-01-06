إيران.. مقتل 4 عمال أفغان في زلزال جنوب البلاد

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طهران – قال التلفزيون الإيراني إن زلزالا هز إقليم فارس في جنوب البلاد، الجمعة، أسفر عن مقتل 4 عمال أفغان، وإن السلطات بدأت عملية بحث عن ضحايا آخرين في المنطقة الجبلية قليلة السكان.

وبحسب سكاي نيوز عربية، ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركي أن الزلزال بقوة 5.3 درجة، ووقع فجرا، وكان مركزه على بعد 53 كيلومترا جنوب غربي مدينة جهرم، فيما أشارت وسائل إعلام إيرانية إلى أن قوة الزلزال 5.1 درجة.

وأوضح التلفزيون الرسمي: “4 أفغان يعيشون ويعملون في مزرعة لقوا حتفهم في قرية سيف آباد قرب بلدة خنج”.

وقال مختار عباسي حاكم إقليم فارس للتلفزيون الرسمي إن عمال إنقاذ ينقبون في منطقة الزلزال بحثا عن أي ضحايا.

وذكرت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء إن 3 أصيبوا في قرية تشارتالا ونقلوا إلى المستشفى، ثم غادروها في وقت لاحق.

وتقع إيران على تقاطع تصدعات رئيسية وشهدت زلازل مدمرة عدة في السنوات القليلة الماضية، من بينها زلزال بقوة 6.6 درجة عام 2003 سوى مدينة بم في الجنوب الشرقي بالأرض، وحصد أرواح أكثر من 25 ألف شخص.