إيران والقنبلة النووية .. كيف سيكون الرد السعودي؟

رؤية

ترجمة – شهاب ممدوح

المصدر – The Brookings Institution

تمر الصفقة النووية مع إيران بمأزق كبير حيث وجّه الرئيس المنتخب “دونالد ترامب” انتقادًا حادًا لهذه الصفقة. فماذا سيكون رد فعل المملكة السعودية- وهي إحدى المنتقدين للصفقة النووية – إذا انحرفت الصفقة عن مسارها, واستأنفت إيران تطويرها للسلاح النووي؟

صدر كتاب جديد يحتوي على بعض المعلومات المهمة التي تجيب عن هذا السؤال. نشر نورمان سيجار, وهو خبير مخضرم في الشأن ألاستخباراتي, كتابا بعنوان “المملكة السعودية والأسلحة النووية: كيف تفكر البلدان بشأن القنبلة النووية؟” حيث ارتكز الكتاب على تحقيق دقيق شمل كل المؤلفات التي نشرها المؤلفون السعوديون حول قضية انتشار الأسلحة النووية, وذلك منذ أن حظيت تلك القضية بالاهتمام في المملكة السعودية منذ عقود مضت. ونظرا لاعتماد الكتاب على مصادر عربية غير متاحة بصورة عامة للباحثين الغربيين, فإن هذا الكتاب يُعد مُبتكرا ومتعمقا. يولي “سيجار” اهتماما خاصا بالتصريحات التي أدلى بها أعضاء العائلة السعودية الحاكمة بخصوص القضية النووية في الصحف العربية داخل المملكة.

ومن ناحية أخري يُذكّر البروفيسور سيجار القارئ بأن القضية النووية في الشرق الأوسط بدأت في إسرائيل.

وأن القلق السعودي حول الأسلحة النووية كان في بدايته منصبّا على إسرائيل. حيث قال الملك “فهد” في يوليو من عام 1990 للرئيس المصري الأسبق “حسني مبارك”:”إن إسرائيل هي شاغلنا الرئيسي الآن” فيما يتعلق بالمسألة النووية, وذلك وفقا لتقرير كشف عنه البروفيسور سيجار. ولكن بعد مرور شهر, أصبح العراق الشاغل الرئيسي للملك فهد بعد أن غزا الكويت وهدد المملكة السعودية.

عقب عملية “عاصفة الصحراء”, عاد التهديد الإسرائيلي ليمثل الأولوية العليا بالنسبة للسعوديين, وفقا لسيجار. في عام 2006, على سبيل المثال, قال الأمير “مقرن”- كان يشغل منصب رئيس المخابرات السعودية في حينها, ثم شغل لاحقا منصب ولي العهد لفترة قصيرة- أن ” امتلاك إسرائيل لأسلحة نووية يعتبر التهديد الاستراتيجي الأكبر ضد أمن الخليج على المدى القصير والمتوسط” وأضاف “مقرن” أن ترسانة إسرائيل النووية تدفع إيران لكي تصبح قوة نووية. كما نقل البروفيسور سيجار أيضا عن الأمير نايف- وزير الداخلية القوي- قوله في عام 2006 أن موقف إسرائيل يستوجب ردا سعوديا.

اليوم, وضعت إيران المملكة السعودية نصب عينها, على الرغم من بقاء إسرائيل في صلب التفكير الاستراتيجي السعودي, وفقا لهذا الكتاب.

وبناءً على بحثه الدقيق, يخلص سيجار إلى أنه إذا تخلت إيران عن القيود المفروضة عليها في الاتفاق النووي لأي سبب من الأسباب, فإن الملك سلمان سوف يسعى لأن تمتلك السعودية قنبلة نووية. هذه الاستنتاج ليس مفاجئا, ولكن هذا الكتاب يدعمه بمعلومات خطيرة.

تفتقر السعودية للخبرة التقنية والقاعدة الصناعية التي تمكّنها من امتلاك قنبلة نووية. وحتى لو شرعت في برنامج سريع لصناعتها, فإنها ستستغرق عقودا قبل أن تحصل على القنبلة النووية.

وبناءً على ذلك, أشارت تقارير متواترة على مدار العقود الثلاثة الماضية إلى وجود تفاهم سري بين السعوديين وباكستان, تقوم باكستان بمقتضاه بتزويد السعودية بالقنبلة النووية إذا احتاجت المملكة إليها. بالطبع, لا تتحدث الرياض أو إسلام آباد علنا بشأن هذا التفاهم السري. ولكنهما لمحتا أحيانا إلى احتمال وجود تفاهم كهذا.

علاقة الملك سلمان بباكستان بدأت بداية سيئة عقب صعوده للعرش, ويعود ذلك الأمر إلى الحرب السعودية في اليمن. حيث رفض رئيس الوزراء الباكستاني “نواز شريف” طلب الملك سلمان بانضمام الجيش الباكستاني للحرب في اليمن. أتى هذا الرفض الباكستاني على الرغم من المساعدات السعودية المقدمة لباكستان, والتعاون العسكري ألاستخباراتي المكثف بين البلدين منذ عقود, فضلا عن حقيقة أن السعوديين وفروا ملاذا آمنا لنواز شريف عقب الإطاحة به بانقلاب عسكري في عام 1999.

لم يكن نواز شريف مقتنعا بأن الملك سلمان ووزير دفاعه ( ابنه) الأمير محمد بن سلمان لديهما إستراتيجية واضحة للحرب أو طريقة مقبولة لإنهائها. حيث دعم البرلمان الباكستاني موقف نواز شريف , وصوّت بالإجماع لصالح البقاء خارج الصراع. كما أيد قائد الجيش الباكستاني ذلك الموقف.

وبالتالي إذا جوبهت السعودية بانهيار الصفقة النووية الإيرانية, فإنها ستكون مضطرة للعودة إلى الخيار الباكستاني. لقد عينت باكستان مؤخرا رئيسا جديدا لهيئة الأركان الباكستانية في الشهر الماضي. الجنرال “قمر جاويد باجوا” هو القائد الجديد للجيش الباكستاني, والمسئول عن ترسانة الأسلحة النووية الباكستانية. تمتلك باكستان برنامجا نوويا هو الأسرع نموا في العالم. ومن المحتمل أن يزور الجنرال المملكة السعودية في بداية توليه منصبه. وما سيتم نقاشه خلف أبواب القصر الملكي سيكون مثار اهتمام كبير.

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