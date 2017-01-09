إيطاليا تعيد فتح سفارتها في طرابلس

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روما – أعلنت إيطاليا أنها ستعيد فتح سفارتها في العاصمة الليبية طرابلس بدءا من الثلاثاء، بعد أن ظلت مغلقة للما يقرب من عامين كباقي السفارات الغربية، بسبب أعمال العنف.

وقال وزير الخارجية الإيطالي ماركو مينيتي في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الليبي محمد طاهر سيالة، الاثنين، إن السفير الإيطالي سيقدم الثلاثاء أوراق اعتماده ويباشر مهامه في طرابلس.

وأشادت الخارجية الإيطالية في بيان بإعادة فتح السفارة، ورأت فيها “إشارة مهمة جدا تجاه الشعب الليبي بأسره (…) على الثقة في عملية استقرار البلاد”.

وقال الوزير الإيطالي إنه بحث مع المسؤولين الليبين التعاون في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية والإرهاب.

لكن مينيتي لم يقدم تفاصيل عن الإجراءات الأمنية المتخذة لضمان أمن السفارة، في طرابلس التي شهدت عدة هجمات على سفارات ودبلوماسيين.

وكانت السفارة الإيطالية إحدى آخر السفارات التي أغلقت أبوابها في فبراير 2015، بعد استيلاء ميليشيات “فجر ليبيا” على العاصمة إثر معارك عنيفة، وفقا لـ«سكاي نيوز».