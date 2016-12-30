إيطاليا .. رقم قياسي للمهاجرين في 2016

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روما – قالت وزارة الداخلية الإيطالية ،اليوم الجمعة، إن عدد المهاجرين الوافدين إلى البلاد بالقوارب زاد بنحو الخمس هذا العام مما سجل رقماً قياسياً ورفع إجمالي المهاجرين في ثلاث سنوات لما يزيد عن نصف مليون.



وتعليقاً على الإحصاءات انتقد مسؤول في وزارة الداخلية مرة أخرى نقص المساعدة من دول أخرى في الاتحاد الأوروبي للتصدي لتلك الأزمة.

وقال المسؤول عن نظام الهجرة الإيطالي في وزارة الداخلية، ماريو موركوني: “كان عاماً قياسياً فيما يتعلق بأعداد الوافدين .. وبالرغم من كل التحذيرات صمدت إيطاليا بكل كرامة”.

وأضاف “وفعلت ذلك بدون قدر كبير من التضامن الأوروبي”. وفي 2015 تعهدت دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي بإعادة توطين 40 ألفاً من طالبي اللجوء من إيطاليا في دول أخرى على مدى عامين لكن 2654 فقط تم نقلهم حتى الآن. ورفضت العديد من الدول استقبال أي مهاجرين.

وبعد إبرام اتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا لكبح تدفق المهاجرين الذين يبحرون إلى اليونان أصبحت إيطاليا محور تركيز مهربي البشر وأغلبهم في ليبيا ممن يكدسون الرجال والنساء والأطفال في قوارب غير آمنة لعبور البحر المتوسط.

وقالت الوزارة إن أكثر من 181 ألف مهاجر وصلوا إلى إيطاليا بالقوارب في 2016 بما يمثل زيادة نسبتها نحو 18% مقارنة بعام 2015. ولا يشمل الإجمالي المعلن لهذا العام أي وافدين محتملين اليوم الجمعة، أو غداً السبت.

ووفقاً للمنظمة الدولية للهجرة فقد شهد العام المنقضي أكبر عدد للقتلى بين المهاجرين في البحر المتوسط إذ بلغ عددهم نحو 5 آلاف قتيل.

(وكالات)