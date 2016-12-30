«إيطاليا»: مصر تتعاون معنا بقضية «ريجيني» وتوصلنا لنتائج مفيدة

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روما – أكد وزير الخارجية الإيطالي باولو جينتيلوني، أن هناك علامات تعاون جيدة بين مصر وبلاده فيما يخص قضية الطالب جوليو ريجيني.

وأضاف الوزير أن هناك مساراً تسعى الحكومة لاتباعه من خلال طلبات التعاون، موضحاً “رأيت أخيراً علامات جيدة جداً للتعاون من قبل مصر، أتمنى أن يطوروا من ذلك وسوف تعمل الحكومة على ذلك”.

وتابع جينتيلوني: “أدى التعاون بين النيابة العامة فى روما والنيابة العامة في القاهرة للتوصل إلى نتائج مفيدة بشأن القضية”.

وأبرز جينتيلونى تواصله مع أسرة ريجيني يوم الكريسماس، 25 ديسمبر(كانون الأوَّل) الجاري، مضيفاً: “ليس لدي ما أضيفه على ما قلته منذ 11 شهراً فى تلك القضية”.

يذكر أنه عُثر على الطالب الإيطالي جوليو ريجيني (28 عاماً)، مقتولاً فى القاهرة يوم 3 فبراير(شُباط) الماضي بعد اختفائه يوم 25 يناير الماضى، وفقا لـ«أنسا».