«إيكونوميست»: الجنيه المصري سيرتفع 14 % أمام الدولار خلال 2017

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لندن – قال كبير محللي وحدة المعلومات بمجلة «إيكونوميست» البريطانية، سيمون بابتيست، إن قيمة الجنيه المصري قد تشهد ارتفاعًا ملموسًا أمام الدولار الأمريكي خلال عام 2017، بعد تراجع حاد في قيمته خلال الشهرين الأخيرين من 2016.

وأوضح «بابتيست» في النشرة الإخبارية الصادرة للوحدة، أمس الجمعة، أن 12 عملة من إجمالي 60 عملة في العالم سترتفع أمام الدولار خلال العام الجاري، وأن أوفر تلك العملات حظًا هو الجنيه المصري، وقال «بابتيست»: «نعتقد أن ثمة تغييرًا حدث في أسواق المال بعد قرار مصر بتعويم العملة الرسمية الجنيه في 2016، ونتوقع ارتفاعًا قيمته 14 % في قيمة الجنيه خلال العام الجاري»، وفقًا لما أورده موقع “المصري اليوم”.

وتوقعت وحدة معلومات «إيكونوميست» كذلك أن يتراجع عجز الموازنة المصرية ليصل إلى 13.8 مليار دولار في 2017، مقارنة بعجز قيمته 16.4 مليار في 2016، وأن تحويلات المغتربين إضافة لوضع معدلات سعر الصرف، كلها عوامل ستشجع على زيادة الصادرات وخفض حجم الواردات.

وأشارت تقديرات الوحدة إلى أنه في ضوء البيانات الخاصة بالربع الأخير من عام 2016، فإنه لابد أن تأتي بنتائج أكثر إيجابية، نتيجة زيادة حجم تحويلات المغتربين، وتحسن حالة التدفقات الاستثمارية بعد تعويم العملة والقرض الذي وقعته مصر مع صندوق النقد الدولي، البالغة قيمته 12 مليار دولار، وقرض البنك الدولي.