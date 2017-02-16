اتحاد الكرة المصري يرفض عرض أمريكا لمواجهة الفراعنة

رؤية

القاهرة – رفض اتحاد الكرة العرض الشفوى من إحدى شركات التسويق لإقامة مباراة ودية للمنتخب الأول أمام أمريكا لعدم الجدية بعد مطالبة مسئولى الشركة بإرسال عرض رسمى إلى الجبلاية أكثر من مرة، ليغلق مسئولو الجبلاية ملف الودية ودراسة العروض المقدمة من شركات أخرى.

كان الأرجنتينى هيكتور كوبر المدير الفنى للمنتخب قد وافق على العرض الأمريكى لرغبته فى خوض وديات قوية خلال الفترة المقبلة للإعداد للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2019 بالكاميرون و التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا ، حسبما ذكر «اليوم السابع».