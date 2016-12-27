اتفاقيات التعاون مع جيبوتي والقائمة الثانية للعفو.. الأبرز في صحف الثلاثاء

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القاهرة – تناولت الصحف الصادرة، اليوم الثلاثاء، القمة التي عقدت أمس بالقاهرة بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونظيره الجيبوتي إسماعيل عمر جيلة، كما تناولت عددا من الموضوعات التي تشغل الرأي العام.

ونقلت وكالة الشرق الأوسط اهتمام كافة الصحف بتوقيع مصر وجيبوتي على اتفاق تعاون و٦ مذكرات تفاهم في مجالات التعليم الفني، والصحة، والتعاون التجاري والاقتصادي، واستيراد وتصدير المواشي والملاحة، والذي شهده الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الجيبوتي إسماعيل عمر جيلة، وقد عقد الزعيمان مؤتمرا صحفيا مشتركا عقب انتهاء مباحثاتهما.

وأكد الرئيس السيسي، اتفاق الجانبين على أهمية بذل المزيد من الجهود من أجل الارتقاء بالتعاون الاقتصادي والتجاري بينهما، وزيادة نشاط الشركات ال مصرية في جيبوتي بالقطاعات المختلفة، ومنها الطاقة والتشييد والبناء والدواء وغيرها، بالإضافة إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين هيئة قناة السويس وهيئة مواني جيبوتى بما يتيحه من آفاق واسعة للتعاون بين البلدين.

وشدد الرئيس، على أن ثوابت سياسة مصر الخارجية تقوم على عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى، وعدم التآمر ضدها.

وأضاف، أن المباحثات تطرقت أيضاً إلى العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المُشترك، وذلك من منطلق الجوار الجغرافى، والانتماء العربى والإفريقى المشترك، حيث تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن الوضع في منطقة القرن الإفريقى، واليمن، وحالة السلم والأمن في إفريقيا، فضلاً عن الإعداد لقمة الاتحاد الأفريقى المُقبلة بأديس أبابا في شهر يناير 2017.

وأكد الرئيس السيسى، تقدير مصر ودعمها للدور الإيجابى الذي تقوم به جيبوتى من أجل تحقيق الأمن والاستقرار بمنطقة القرن الإفريقى، وجهود الرئيس «جيلة» البارزة في هذا الصدد.

وأشار الرئيس الجيبوتى، إلى أن روابط التعاون بين البلدين توفر أساسا متينا للارتقاء بالعلاقات السياسية والتجارية والاقتصادية.

كما أبرزت كافة الصحف، توجيه المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، خلال اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع استصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان، باستمرار التنسيق بين كل من وزارتي الزراعة والري وشركة الريف المصري للوصول إلى دراسات تحدد أفضل تركيب محصولي يحقق جدوى اقتصادية عالية، مع إتاحة تلك الدراسات للمستثمرين وصغار المزراعين، بما يسهم في تحقيق اعلى عائد اقتصادى لهم، وكذلك الدراسات الخاصة باستخدام احدث النظم الزراعية العالمية التي تسهم في زيادة حجم الانتاج من المحاصيل الزراعية.

كما استعرض الاجتماع الإجراءات التي يتم اتخاذها عقب طرح كراسات الشروط للمرحلة الأولى من المشروع «500 ألف فدان».

وخلال الاجتماع، الذي حضره وزير الموارد المائية والري، ورئيس مجلس إدارة شركة الريف المصري، وممثلو عدد من الجهات المعنية، تم استعراض آليات فحص المستندات والطلبات المقدمة من صغار المزارعين والشباب، والمستثمرين للحصول على قطع الاراضى ضمن المرحلة الاولى من المشروع، فضلاً عن الخطوات المتعلقة بالتعاقد مع المتقدمين، وتم كذلك استعراض عدد من الدراسات الخاصة بامكانية استخدام التقنيات الحديثة المتعلقة بنظم الري، وذلك بهدف الوصول إلى اقصى استفادة من مياه الرى المتاحة، فضلاً عن الدراسات الخاصة بكيفية تعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة والاجراءات والأساليب المتعلقة بالاستخدامات الرشيدة للمقننات المائية المقررة لكل منطقة داخل أراضى المشروع.

وعلى صعيد آخر، أكد المهندس شريف إسماعيلن رئيس مجلس الوزراء، أن التنسيق القائم بين الحكومة والبنك المركزى على صعيد السياستين النقدية والمالية، قد نجح في تدبير موارد النقد الأجنبى لإتمام التعاقدات الخاصة بتوفير احتياجات السوق المحلية من السلع الأساسية، والمنتجات البترولية، والدواء، وتوجيهها إلى القطاعات ذات الأولوية بأسعار مناسبة، مراعاة لمحدودى الدخل والحفاظ على الاستقرار الاجتماعى منوهاً إلى أن «المركزي» رصد أخيرا 1.8 مليار دولار لاستكمال الخطة اللازمة لتوفير الأرصدة من السلع الأساسية لمدة 6 أشهر.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن التنسيق بين الحكومة والبنك المركزى يستهدف تعزيز الاستقرار المالى والنقدى من أجل زيادة معدلات التنمية الاقتصادية، إلى جانب تدبير التمويل اللازم لتوفير مستلزمات الإنتاج والخامات بما يحقق دفع النمو الصناعي، إلى جانب الحرص على تحقيق استقرار أسعار السلع في الأسواق.

فيما قالت صحيفة الأخبار، أن لجنة العفو الرئاسي تستعد لتسليم القائمة الثانية من المحبوسين على ذمة أحكام نهائية أو قيد الحبس الاحتياطي ولم يتورطوا في قضايا عنف وتنطبق عليهم الشروط والقواعد. وتضع اللجنة اللمسات الأخيرة على القائمة التي تتضمن عدداً كبيراً من الحالات التي تم فحصها ومراجعتها.

وأكدت مصادر، من اللجنة أن القائمة أكثر من ضعف القائمة الأولى التي ضمت 82 حالة وأصدر الرئيس قرارا بالعفو عنهم، مشيرة إلى أن الروائي أحمد ناجي تأكد ورود اسمه بالقائمة الثانية.

وفي الشأن الدولي، القت الصحف الضوء على حادث سقوط الطائرة الروسية، وأشارت الصحف إلى استبعاد روسيا أمس أي شبهة لعمل إرهابى في حادث سقوط الطائرة «تو ١٥٤» التابعة لوزارة الدفاع الروسية، مشيرة إلى توسيع عمليات البحث في منطقة التحطم بالقرب من مدينة سوتشي على البحر الأسود.

وتناولت الصحف، إعلان ماكسيم سوكولوف وزير النقل الروسي أن التحقيقات حول أسباب سقوط الطائرة التابعة لوزارة الدفاع تتركز حول احتمالات العطل التقني أو الخطأ الشخصي من جانب طاقم الطائرة، وليس حول فرضية العمل الإرهابي.

وقال «سوكولوف» الذي يتولى مهمة الإشراف على عمل لجان التحقيق في الحادث إنه من السابق لأوانه الإعلان عن أسباب سقوط الطائرة، مؤكدا انتفاء الحاجة إلى اتخاذ أي إجراءات إضافية للأمن في أي من المطارات الروسية بعد هذا الحادث.

وأعلنت السلطات الروسية أمس الحداد الرسمي بتنكيس أعلام الدولة على المؤسسات الرسمية وتغيير برامج الإذاعة والتليفزيون، كما تراجع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين عن حضور مهرجان أضواء في سان بطرسبورج، الذي كان من المقرر إقامته وسط المدينة بمناسبة قرب حلول عيد رأس السنة.

وعلى صعيد متصل، ذكرت وكالات أنباء روسية أن الشرطة في موسكو أجلت نحو ٣٠٠٠ شخص من ثلاث محطات للقطارات بعد تلقي تهديد بوجود قنبلة من مجهول.

وذكرت وكالة«تاس»، أن الشرطة تعتزم الاستعانة بالكلاب البوليسية لتفتيش محطات كازانسكي ولينينجرادسكي وياروسلافسكي، وتقع المحطات في الميدان نفسه في موسكو.