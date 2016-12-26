اتفاق «أمريكي – تركي» على مشاركة الجيش السوري الحر بمعركة الرقة

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أنقرة – صرح المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين، أن بلاده اتفقت مع الولايات المتحدة على مشاركة “الجيش السوري الحر” في عمليات تحرير مدينة الرقة السورية من قبضة مسلحي تنظيم “داعش”.

إلى ذلك أفاد كالين في مؤتمر صحفي عقده الاثنين 26 ديسمبر/كانون الأول، بأنه “تم إجلاء نحو 44 ألف شخص من حلب إلى إدلب خلال الأسابيع الثلاثة الماضية بفضل الجهود الدبلوماسية المكثفة التي بذلتها تركيا، كما يجري اتخاذ كافة التدابير لتلبية الاحتياجات الأساسية للمدنيين في إدلب”.

وأضاف: “يجب أن يقوم التحالف الدولي بواجباته فيما يتعلق بالدعم الجوي للمعركة التي نخوضها في الباب.. عدم تقديم الدعم اللازم أمر غير مقبول”.

وأكد المتحدث باسم الرئاسة التركية أن الاشتباكات في محيط الباب اكتسبت في الآونة الأخيرة زخما، وأن القوات المسلحة التركية تولي أهمية بالغة لتجنب الخسائر في صفوف المدنيين.

وأشار كالين إلى تدمير مئات الأهداف التابعة لتنظيم داعش في إطار العمليات بمحيط الباب الأسبوع الماضي، فضلا عن القضاء على 2266 عنصرا من التنظيم.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال في كلمة ألقاها بمدينة إسطنبول، “يتهم البعض الجيش السوري الحر بأنه تنظيم إرهابي، وهذا غير صحيح، بل هو حركة مقاومة، ونعمل على دعمهم وتدريبهم”.

وشدد أردوغان على عزمه المضي قدما في إقامة منطقة آمنة شمال سوريا، قائلا: “أبلغت روسيا وأمريكا وإيران أننا نقيم منطقة آمنة في شمال سوريا، وسنناقش الأمر كذلك مع الرئيس المنتخب دونالد ترامب”.

ويحاصر مقاتلون من المعارضة السورية، تدعمهم قوات تركية، منذ أسابيع بلدة الباب، في إطار عملية “درع الفرات”، التي بدأتها تركيا قبل نحو أربعة أشهر لإخراج عناصر التنظيم المتشدد ومقاتلين أكراد، تقول إنهم تابعون لحزب العمال الكردستاني، من المنطقة الحدودية بين سوريا وتركيا.