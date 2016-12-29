اتهامات متبادلة بين أرمينيا وأذربيجان بانتهاك الحدود

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يريفان – قال المتحدث باسم وزارة الدفاع في أرمينيا، اليوم الخميس، إن ثلاثة جنود قتلوا في اشتباك مع جنود من أذربيجان على الحدود. وتبادل البلدان الاتهامات بانتهاك الحدود.

وقال أرتسرون هوفانسيان في بيان إن جنودًا من أذربيجان حاولوا عبور الحدود إلى أرمينيا بينما قالت وزارة الدفاع في أذربيجان إن القوات الأرمينية حاولت تجاوز الحدود، حسبما أوردت «رويترز».

وأثارت الاشتباكات بين البلدين السوفيتيين السابقين بشأن الحدود وأيضا بشأن إقليم ناجورنو قرة باغ الانفصالي المخاوف من نشوب صراع أوسع في جنوب القوقاز الذي تمر منه خطوط أنابيب للنفط والغاز من روسيا إلى أوروبا.

وقالت وزارة الدفاع في أذربيجان إن أحد جنودها فقد بعد اشتباكات على الحدود.

واندلعت الاشتباكات بين الجانبين في عام 1991 وأعلن عن وقف إطلاق النار عام 1994 لكن يتبادل البلدان بين الحين والآخر الاتهامات بالمسؤولية عن أعمال عنف بشأن ناجورنو قرة باغ وعلى الحدود المشتركة.