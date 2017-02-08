اتهام موظف بوكالة الأمن الأمريكية بالاحتفاظ ببيانات سرية

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واشنطن – وجهت هيئة محلفين اتحادية اتهامات، الأربعاء، لرجل من ماريلاند كان يعمل بوكالة الأمن القومي الأمريكية بالاحتفاظ عمداً بمعلومات عن الدفاع الوطني.

وقالت وزارة العدل الأمريكية إن “هارولد توماس مارتن (52 عاماً) يواجه 20 تهمة جنائية تصل عقوبة كل منها إلى السجن عشرة أعوام”.

واحتجز مارتن في أغسطس الماضي. وقال مسؤول أمريكي إن “مارتن كان يعمل لحساب شركة بوز ألين هاميلتون القابضة وهي شركة الاستشارات التي كان يعمل بها إدوارد سنودن حين سرب كمية هائلة من المعلومات السرية الخاصة بوكالة الأمن القومي في 2013″، وفقا لـ«24».