اجتماع طارئ لتنفيذية المنظمة العربية للهلال والصليب الأحمر

رؤية

تونس – تعتزم اللجنة التنفيذية للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر عقد اجتماع طارئ في تونس الاثنين المقبل، لمناقشة الأوضاع الإنسانية العربية المتردية والمأساة المؤلمة للاجئين والمهجرين السوريين والنازحين من الموصل.

كما يناقش الاجتماع الأوضاع في اليمن وليبيا، وسبل تعزيز حماية المدنيين والعاملين الإنسانيين في ضوء القانون الدولي الإنساني، وفي ظل ما يتعرضون له من انتهاكات واعتداءات صارخة.

ويتناول الاجتماع- الذي يعقد برئاسة معالي الدكتور محمد الحديد الرئيس العام للهلال الأحمر الأردني- مقترحا بإنشاء شبكة لجمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، بهدف دعم آلية استمرار العمل الإغاثي، والتنسيق المستمر.