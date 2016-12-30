اجتماع لمجلس الأمن لبحث وقف إطلاق النار في سوريا

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دمشق – يبدأ مجلس الأمن اليوم الجمعة، في عقد اجتماع لمناقشة الموضوع السوري، عقب دخول اتفاق وقف إطلاق النار في عموم سوريا ، منتصف الليلة الماضية، حيز التنفيذ، بضمانة تركية وروسية.

ووفقا لما نقلت وكالة «الأناضول»، قال بيان صادر عن الأمم المتحدة إن مجلس الأمن الدولي سيعقد اجتماعاً مغلقاً لبحث الموضوع السوري، دون إعطاء معلومات حول الجهة التي طلبت عقد الاجتماع.

وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الخميس، التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين المعارضة السورية والنظام، بضمانة بلاده وتركيا.

بدورها، أكدت الخارجية التركية، في بيان، أمس، التوصل إلى الاتفاق، ولفتت إلى أن المجموعات التي يصنفها مجلس الأمن الدولي منظمات إرهابية ليست جزءا من الاتفاق، وأن أنقرة وموسكو تضمنان تطبيقه.