احتجاجات في طهران ضد اعتقال ناشط معارض

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طهران- تظاهرت مجموعة من الناشطين والحقوقيين الإيرانيين، اليوم الإثنين، أمام سجن “إيفين” شمال العاصمة طهران، للمطالبة بالإفراج عن الناشط المدني والمعارض السياسي آرش صادقي، الذي يقضي يومه الـ 71 من إضرابه عن الطعام داخل السجن.

وبحسب منظمة “هرانا” الإيرانية المعنية بحقوق الإنسان، فأن “تظاهرة كبيرة نظمها مجموعة من الناشطين والحقوقيين للضغط على السلطات الحكومية لإطلاق سراح الناشط والمعارض آرش صادقي الذي يصارع الموت منذ أيام بعد تدهور حالته الصحية نتيجة الإضراب عن الطعام”.

ونقلت المنظمة عن مشاركين بالتظاهرة قولهم إن “السلطات الأمنية قامت بسحب اللافتات التي تدعو للإفراج عن الناشط صادقي، كما مزقت صوره”، مشيرين إلى أن “قوة أمنية ترتدي ملابس مدنية قامت بتفريق المتظاهرين ونقلهم إلى شارع جمران بعيدًا عن سجن إيفين”.

وتتهم السلطات الحكومية آرش صادقي بالسعي لقلب نظام الحكم، وحكمت عليه بالسجن 15 عامًا نتيجة مشاركته في الاحتجاجات الشعبية التي انطلقت العام 2009 ضد انتخاب الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد.

وقرر صادقي الإضراب عن الطعام بعدما قامت السلطات باعتقال زوجته في 25 أكتوبر من أجل إكمال فترة عقوبتها ست سنوات بتهمة العمل ضد النظام الإيراني وإهانة المقدسات وتأليف كتاب ينتقد حد رجم المرأة في الإسلام.

وأطلق ناشطون إيرانيون في الداخل والخارج الأسبوع الماضي “هاشتاج” على موقع التواصل الاجتماعي تويتر للتنديد بسجنه وللدعوى إلى اتخاذ إجراءات لإنقاذ حياته.