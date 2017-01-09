احتجاج أهالي شيراز الإيرانية قلقًا من تأثير التشويش على الصحة العامة

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طهران – تظاهر عدد من مواطني شيراز الإيرانية أمام مبنى المحافظة احتجاجا منهم على انتشار أجهزة التشويش في المدينة، في ظل ما يتردد عن تسبب هذه الأجهزة في الإصابة بالأمراض السرطانية.

وكانت هذه المحافظة أعلنت قبل ذلك عن تشكيل لجنة علمية لبحث مدى التأثير الصحي لأجهزة التشويش على الإنسان وإصابته بالأمراض.

وقد نشرت وسائل اعلام إيرانية في الايام الاخيرة تقارير حول بث التشويش في شيراز واصابات الناس بالمرض خاصة الاصابة بالصداع في الرأس.

بث التشويش على وسائل الاعلام عبر القمر الصناعي والتواصل الاجتماعي وصل الى الحد الذي تعرضت الشبكات الداخلية التابعة للنظام في إيران لصعوبات ومشاكل جادة بحيث ان المواطنين لايمكنهم الحصول على وسائل الاعلام هذه بالقدر الذي يكفيهم.

بعض وسائل الاعلام التابعة للنظام في ضوء دراسات قسم الفيزياء لجامعة طهران حصلت لهم القناعة بان بث التشويش في اجواء شيراز يبلغ اربعة اضعاف مقارنة بطهران.

قد وصلت هذه القضية إلى الدرجة من التأثيرالسلبي على صحة المواطنين بحيث اجبر نواب البرلمان من شيراز ان يتخذوا موقف التعاطف مع المواطنين ويرسلون رسائل احتجاج الى وزارة الداخلية للنظام ويوجهون تنبيها شفهيا في باحة المجلس.

وأكد علي اكبري أحد نواب البرلمان من شيراز في الاجتماع العلني للبرلمان قائلا :“ ان اصابة المواطنين بالصداع خاصة غربي شيراز جعل الناس في قلق وان استمرار هذه الحالة سيعرض سلامة الناس للخطر“.

وبحسب التقارير، فإن “أمواج التشويش التي ترسل بهدف الإخلال في أمواج البث الفضائي للفضائيات التي تبث من الخارج باللغة الفارسية خلفت أمراضاً سرطانية”.

وكانت المنظمة الدولية للاتصالات التابعة للأمم المتحدة دعت الدول الأعضاء، لمراعاة المحظورات التقنية والمعايير المحددة لبث الأمواج الإلكترومغناطيسية، حفاظاً على صحة المواطنين.

وبعد الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل في2009 قامت السلطات الإيرانية بتكثيف إرسال موجات التشويش على القنوات الفضائية الناطقة بالفارسية التي تبث من الخارج، والتي كانت تبث أخبار الانتخابات الرئاسية وهوامشها والاحتجاجات والاضطرابات التي تلتها.

ولم يجر تحديد الجهة المسؤولة عن التشويش في إيران، إذ لم تتبن الأجهزة الحكومية على غرار وزارة الأمن مسؤولية إرسال موجات التشويش، في الوقت الذي امتنعت فيه الدوائر المحلية في المدن، والأجهزة الأمنية عن الإدلاء بتصريح حول هذا الأمر. وأعرب خبراء الاتصالات عن قلقهم بشأن إرسال موجات التشويش مجهولة المصدر.