احتدام المواجهة بين القاعدة والقبائل بجنوب اليمن

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صنعاء – لا تزال بلدات المنطقة الوسطى بأبين جنوبي اليمن ساحة حرب مفتوحة بين القبائل وعناصر تنظيم القاعدة، في تجدد للمواجهات المسلحة التي كانت بدأت بين الطرفين في مايو 2012، إثر محاولة التنظيم السيطرة على لودر معقل قبائل دثينة والعواذل.

وقتل مسلحون قبليون قيادياً في القاعدة واثنين من مرافقيه بكمين في بلدة الخديرة شرق لودر، لكن مصادر قبلية رفضت الإفصاح عن اسم القيادي الذي قتل.

وقال زعيم قبلي من قبائل آل فضل في بلدة الوضيع مسقط رأس الرئيس اليمني، إن تنظيم القاعدة ارتكب جريمة بحق ضابط في حراسة الرئيس هادي أثناء ذهابه لزيارة أهله في أبين، وفقا لموقع «24».

وأعدم تنظيم القاعدة الضابط عبدالله الخضر حسين عقب عملية اختطاف من على الطريق العام قرب بلدة الوضيع.

وأكد الزعيم القبلي الذي طلب عدم نشر اسمه خشية استهدافه لـ24 “إن القاعدة في اليمن، هي أداة من أدوات النظام القديم الذي يتزعمه المخلوع صالح”، مشيراً إلى أن تواجد التنظيم في أبين بقوة، هي عملية انتقام يقوم بها صالح ضد الرئيس عبدربه منصور هادي.

من ناحية أخرى، اعتقلت قبائل لودر اثنين من حراسة محافظ أبين الخضر السعيدي بتهمة التورط في عمليات إرهابية ضد لودر.

وقال مصدر في اللجان الشعبية المناهضة للتنظيم لـ24 “إن قوات الأمن والقبائل أوقفت عنصرين في حراسة محافظ أبين خلال زيارته إلى بلدة لودر، عقب التعرف عليه بأنه عنصر في تنظيم القاعدة الإرهابي”.

وفي السياق ذاته، داهمت قوات الحزام الأمني في زنجبار العاصمة الإقليمية لأبين وكراً للإرهابيين في بلدة جعار ما أسفر عن اعتقال عنصر خطر في التنظيم يطلق عليه أبكر قاسم وعنصرين آخرين.

وتقاتل القبائل في أبين تنظيم القاعدة منذ العام 2012، في أعقاب محاولة التنظيم احتلال لودر، لتتحول المواجهة بين القبائل والتنظيم إلى مواجهة ثأرية.