اختفاء 60 جنديًا في شمال شرق الهند

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نيودلهي – أعلنت الصحافة المحلية الهندية، اليوم الإثنين، أن نحو 60 جنديًا من قوة خاصة، اعتبروا في عداد المفقودين، أمس الأحد، عشية أول انتشار لهم في منطقة في شمال شرق الهند التي تشهد تمردا.

وكان العسكريون الـ59 متوجهين إلى منطقة بيهار مساء الأحد، فى أول مهمة لهم فى هذه الولاية عندما توقف القطار الذى كان يقلهم بشكل مفاجىء. فنزلوا منه من دون اعلام رؤسائهم الذين لا يزالون من دون اخبار عنهم، بحسب ما نقلت وكالة الانباء “برس تراست اوف انديا”.

وأفاد ضباط فى الوحدة التى يعمل الجنود المفقودون فى عدادها أن تحقيقا فتح لمعرفة كيفية اختفائهم من دون أن يتنبه أحد لذلك ساعة وقوع الحادث، بحسب الوكالة نفسها.

وتشهد ولاية بيهار مع ولايات شاتيسغار واوريسا وجارخند ومهاراشترا تمردا ماويا منذ العام 1967، ما أدى الى وقوع آلاف القتلى.