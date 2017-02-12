اختيار السيسي زعيمًا للشعوب العربية.. وأبوظبي كأفضل إمارة بالمنطقة

رؤية

القاهرة – اختارت منظمة الشعوب والبرلمانات العربية، برئاسة عبد العزيز عبد الله – خلال استطلاع الرأي السنوي التي أجرته على مستوى مكاتبها في الدول العربية – الرئيس عبدالفتاح السيسي “زعيما للشعوب العربية”.

وأكدت المنظمة – في بيان أصدرته اليوم السبت- أن اختيار الرئيس السيسي يمثل دليلا على قوة الإرادة وعزيمة صلبة لا تلين، حيث استطاع بخبرة وحنكة أن يُعيد مصر إلى قلب الأمة العربية والإسلامية ومكانها الطبيعي.

وأسفر استطلاع الرأي الذي شارك فيه خمسمائة ألف عربي يمثلون كل الدول العربية عن فوز الشيخ محمد بن زايد ولي عهد الإمارات، بلقب “حكيم الأمة”.

وفاز الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت، بلقب “ملك الإنسانية”، بينما فاز ملك البحرين حمد بن عيسى بلقب “أفضل ملك عربي”.

كما فاز السلطان قابوس بن سعيد، بلقب “سلطان السلاطين”، والشيخة فاطمة بنت مبارك بلقب “أم العرب”، والشيخ محمد بن راشد حاكم إمارة أبو ظبي بلقب “أفضل إمارة عربية”، والفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع بلقب “أحسن وزير دفاع عربي”، ووزير الخارجية سامح شكري “أفضل وزير خارجية”، والسفير فؤاد الشناوي “أفضل دبلوماسي عربي في الاتحاد الأوروبي”، بحسب ما أفادت به «وكالة أنباء الشرق الأوسط».