ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية بسبب خفض الإنتاج

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فيينا – واصلت أسعار النفط في الأسواق العالمية ارتفاعها، اليوم الأربعاء،، مدعومة بسريان مفعول اتفاق كبار منتجي الخام الخاص بخفض الإنتاج.

وبحلول الساعة 12:36 بتوقيت موسكو (09:36 بتوقيت غرينيتش) صعد سعر برميل النفط العالمي مزيج “برنت” بنحو 15 سنتا ليصل إلى 55.62 دولار، كما نما سعر برميل النفط الأمريكي الخفيف بمقدار 14 سنتا ليصل إلى 52.47 دولار.

وبدأ اتفاق كبار منتجي النفط من داخل “أوبك” وخارجها بشأن خفض الإنتاج، ينعكس بشكل إيجابي على السوق، نتيجة ثقة المتعاملين بأن صمود الاتفاق سيؤدي إلى تقليص تخمة المعروض وإلى زيادة الطلب، وبالتالي عودة الاستقرار لأسعاره.

(وكالات)