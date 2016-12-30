ارتفاع حصيلة قتلى انهيار منجم بالهند إلى 10 أشخاص

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نيودلهي – أعلنت الشرطة الهندية ،اليوم الجمعة، ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار منجم للفحم بولاية جاركاند شرقى البلاد إلى 10 قتلى، فيما لا يزال 13 آخرين فى عداد المفقودين.

وقال مسؤول بالشركة المديرة للمنجم حسبما ذكرت شبكة “إيه بى سي” الأمريكية، أن الانهيار وقع فى وقت متأخر من مساء أمس الخميس إلا أن الدخان الكثيف منع عمال الإغاثة من دخول المنجم حتى صباح اليوم.

وتعد ولاية جاركاند واحدة من أفقر الولايات الهندية إلا أنها غنية بالثروات المعدنية إذ تمتلك ثالث أكبر مخزون للفحم بين 29 ولاية هندية.

وأعرب رئيس وزراء الهند ناريندرا مودى عن أسفه إزاء مقتل 10 أشخاص جراء انهيار منجم للفحم بولاية جاركندا شرقى البلاد.

وقال مودى عبر موقع التواصل الاجتماعى “تويتر”، حسبما نقلت شبكة (يورو نيوز) الأوروبية “أحزنتنى خسائر الأرواح بسبب الحادث فى جاركند، أصلى من أجل المحتجزين بالداخل”، مضيفا أنه يتابع تطورات مع رئيس وزراء الولاية.