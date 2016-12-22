ارتفاع حصيلة هجمات الموصل إلى 23 قتيلًا و«داعش» يتبنى

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بغداد – ارتفعت حصيلة ضحايا الهجمات الانتحارية التي شنها مسلحو تنظيم “داعش”، في وقت سابق اليوم الخميس، بمدينة الموصل العراقية، إلى 23 قتيلا، بينهم عناصر شرطة، بحسب بيان للجيش، وقد تبنى تنظيم داعش العمليات متوعدا بالمزيد.

وقالت خلية الإعلام الحربي في الجيش العراقي في بيان متلفز، إن “23 شخصا بينهم أفراد شرطة، قتلوا اليوم، جراء هجمات انتحارية شنها مسلحو داعش في حي (كوكجلي) شرقي مدينة الموصل”.

وفي حصيلة أولية، قال الرائد في شرطة نينوى، تحسين الجبوري، بحسب الأناضول في وقت سابق اليوم، أن الهجمات أوقعت 11 قتيلا و44 جريحا، قبل أن ترتفع وفق الحصيلة الأخيرة.

وأوضحت الخلية أن “الاعتداء تم بواسطة تفجير ثلاث عجلات (سيارات) مفخخة في سوق كوكجلي، ما أدى إلى استشهاد 15 مدنيا و8 من أفراد الشرطة”.

وأضافت أن هذه معلومات أولية، مرشحةً ارتفاع حصيلة القتلى لوجود إصابات خطيرة، دون تقديم عدد محدد للجرحى.

والسيارات المفخخة كان يقودها انتحاريون اقتحموا صباح اليوم سوق حي “كوكجلي” الواقع على الطرف الشرقي للموصل، وهو أول حي استعادته القوات العراقية من “داعش” في تشرين أول/أكتوبر الماضي خلال الحملة العسكرية الجارية حاليا بهدف استعادة المدينة من التنظيم.