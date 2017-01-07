ارتفاع ضحايا تفجير سيارة مفخخة بمدينة أعزاز السورية لـ 60 قتيلا

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دمشق – ارتفعت حصيلة ضحايا تفجير سيارة مفخخة بمدينة أعزاز بالريف الشمالي لمحافظة حلب إلى 60 قتيلا و50 جريحا، حسبما ذكرت قناة «العربية الحدث» الإخبارية اليوم السبت، نقلا عن مصادر طبية سورية.

يشار إلى أن المرصد أعلن – فى وقت سابق اليوم – فى حصيلة أولية مقتل 43 شخصا على الأقل وأن العدد مرشح للارتفاع جراء وقوع اصابات خطرة.

وأوضح المرصد أن “غالبية القتلى من المدنيين، وبينهم 6 من الفصائل، وجثث متفحمة لم يتم التعرف عليها جراء التفجير الذى وقع فى منطقة المحكمة الشرعية أمام سوق فى المدينة الواقعة فى شمال محافظة حلب على الحدود التركية.

ومن المعروف أن مدينة إعزاز بريف حلب تعرضت -فى وقت سابق- للعديد من التفجيرات خلال الفترة الماضية، معظمها تبناها تنظيم “داعش”.