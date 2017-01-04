ارتفاع طفيف على مؤشر بورصة فلسطين

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القدس المحتلة – سجل المؤشر الرئيسي لبورصة فلسطين ارتفاعًا بنسبة 0.01%، اليوم الأربعاء، في جلسة تداول بلغت قيمتها حوالي 502 ألف دولار.

وأغلق مؤشر القدس على 535.79 نقطة، مرتفعا 0.04 نقطة عن جلسة تداول الأمس، مدعوما بارتفاع مؤشر قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.49%، واستقرار مؤشر قطاع التأمين مع انخفاض مؤشر قطاع الاستثمار بنسبة 0.44%، ومؤشر قطاع الخدمات بنسبة 0.06%، ومؤشر قطاع الصناعة بنسبة 0.76%.

وشهدت جلسة اليوم التداول على حوالي 243 ألف سهم، في 90 صفقة، وجرى فيها تداول أسهم 14 شركة، ارتفع منها سهم شركتي بنك فلسطين والاتصالات الفلسطينية وانخفض سهم 7 شركات، واستقر سهم 5 شركات.

وانخفض سهم شركات القدس للمستحضرات الطبية، ومطاحن القمح الذهبي، وموبايل الوطنية الفلسطينية للاتصالات، والوطنية لصناعة الكرتون، وفلسطين للتنمية والاستثمار، والبنك الإسلامي الفلسطيني، ودار الشفاء لصناعة الأدوية.

واستقر سهم الشركات التالية: البنك الإسلامي العربي، والعربية الفلسطينية للاستثمار”إيبك”، والعربية الفلسطينية لمراكز التسوق، والفلسطينية للكهرباء، وبنك القدس.