ارتفاع عدد قتلى هجوم سامراء بالعراق إلى 7 أشخاص

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بغداد – ارتفع عدد قتلى الهجوم على مركزين للشرطة في سامراء بالعراق، اليوم الإثنين، إلى 7 أشخاص، بحسب «سكاي نيوز عربية».

وذكرت مصادر محلية أن ما لا يقل عن سبعة أشخاص قتلوا في هجوم شنه مسلحون يرتدون سترات ناسفة على مركزي شرطة الإمام والمتوكل في مدينة سامراء.

وأعلن قائد غرفة عمليات سامراء، أن 3 انتحاريين تمكنوا من الدخول إلى مركز الشرطة واستطاع أحدهم أن يفجر نفسه فيما تمكنت قوات الأمن من قتل الاثنين الباقيين.

ولاحقا أكد قائد عمليات سامراء أنه تمت السيطرة على الموقف الأمني في المدينة التي خضعت لحظر شامل للتجوال.ش