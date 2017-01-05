ارتفاع ودائع المصريين بالبنوك لمستوى تاريخي

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القاهرة – ارتفع إجمالى مدخرات البنوك بنحو 29 مليار جنيه خلال سبتمبر الماضى لتسجل 2 تريليون و202 مليار جنيه مقابل 2 تريليون و173 مليارجنيه فى أغسطس.

وبحسب «البورصة» أظهرت بيانات النشرة الشهرية للبنك المركزى ارتفاع الودائع الحكومية بالعملات المحلية والأجنبية بحوالى 5.26 مليار جنيه لتصل إلى 375 مليار جنيه مقابل 370 مليار جنيه أغسطس الماضي.

كذلك ارتفعت الودائع غير الحكومية بالعملتين الأجنبية والمحلية خلال سبتمبر لتسجل تريليون و827 مليار جنيه مقابل تريليون و800 مليار جنيه فى أغسطس الماضي.

ووفقاً للبنك المركزى شهدت ودائع القطاع العائلى بالعملة المحلية ارتفاعاً بمقدار 17.9 مليار جنيه خلال سبتمبر لتصل إلى تريليون و156 مليار جنيه مقابل تريليون و137 مليار جنيه أغسطس الماضي، فى حين ارتفعت ودائع القطاع العائلى بالعملة الأجنبية بنحو2.2 مليار جنيه لتصل إلى 211.9 مليار جنيه مقابل 209.75 مليارات جنيه يوليو الماضي.

وانخفضت ودائع قطاع الأعمال العام بالعملتين المحلية والأجنبية خلال سبتمبر بحوالى 1.650 مليار جنيه لتصل إلى 60.14 مليار جنيه مقابل 61.8 مليار جنيه فى الشهر السابق عليه.

وحققت ودائع القطاع الخاص بالعملتين المحلية والأجنبية زيادة قدرها 5.75 مليار جنيه خلال سبتمبر الماضى لتصل إلى 386.4 مليار جنيه مقابل 380.63 مليار جنيه أغسطس الماضي.