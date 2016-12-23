استراتيجية ألمانيا لمواجهة تهديدات المقاتلين الأجانب

رؤية ـ جاسم محمد

اقتحمت شاحنة تحمل أرقاما بولندية سوقاً لعيد الميلاد في منتصف العاصمة الألمانية برلين يوم 19 ديسمبر 2016. الشرطة الألمانية تحدثت عن احتمال هجوم، فيما تستمر التحقيقات الأولية للشرطة. وأسفر الحادث عن مقتل اكثر من عشرة اشخاص وجرح 50 آخرين على الأقل. وامر الادعاء الالماني اجراء التحقيقات، وتدور الشبهات حول لاجيء، من اصل تونسي يدعى انس العامري دخل الماني بصفة لاجيء عام 2015، وكانت بصماته موجودة داخل الشاحنة، بعد العثور على بطاقته الشخصية الصادرة من دوائر الهجرة في المانيا. العملية صنفت بانها عملية ارهاب اسلاموي، واعلنت وكالة اعماق مسؤولية تنظيم داعش عن تنفيذ العملية. وخلف الإعلان عن جنسية المشتبه به الأول حاليا في هجوم برلين خيبة واستياء كبيرا في أوساط المهاجرين التونسيين في ألمانيا بعد أقل من عام على هجوم نيس الذي نفذ بطريقة مشابهة وتورط فيه تونسي أيضا.

وصادقت الحكومة الألمانية يوم 21 ديسمبر 2016 بالعاصمة الألمانية برلين على مشاريع قوانين تنص على توسيع نطاق المراقبة بالفيديو في الأماكن العامة وكذلك استخدام الكاميرات المثبتة على الجسم بالنسبة لأفراد الشرطة الاتحادية. وتعد هذه الإجراءات جزءا من حزمة الإجراءات الأمنية التي كان قد اقترحها وزير الداخلية الاتحادي، توماس دي ميزير، بعد الهجمات التي حدثت في ميونيخ وأنسباخ وفورتسبورغ. اللاجئون والجاليات العربية والاسلامية، تكون ضحية التطرف الاسلاموي في اعقاب كل عملية ارهابية.

تعيش المانيا الى جانب عدد من دول اوروبا هاجس الخوف والقلق من وقوع عمليات ارهابية، وهيمنت هذه المخاوف على سياساتها الداخلية والخارجية، ما دفعها الى التخلي عن مبدأ التقشف وانعكس ذلك كثيرا على استعدادات الاحزاب لأنتخابات عام 2017.

أمر الادعاء الاتحادي الألماني منتصف شهر اوغست 2016 بشن حملة أمنية واسعة في ولاية شمال الراين ـ فيستفاليا ، شمال غرب المانيا، ضمن إطار جهود مكافحة الإرهاب، وقال الادعاء العام والشرطة إنه تم اعتقال بعض المشتبه بانتمائهم الى تنظيم داعش وتحضيرهم الى اعمال ارهابية. وتأتي هذه الحملة بعد يوم من اعتقال لاجئ سوريا عمره 24 عاما إثر تلقي الشرطة معلومات تفيد بأن الرجل يخطط لشن هجوم محتمل له دوافع مرتبطة بالتطرف الاسلاموي. وشاركت وحدة العمليات الخاصة التابعة للشرطة (إس إي كيه)، في عمليات المداهمة ووحدة الكلاب المتخصصة بالبحث عن متفجرات .

وقال المدعي العام الاتحادي بيتر فرانك في تصريحات لوسائل الاعلام يوم 06 سبتمبر 2016 بأن الادعاء العام الاتحادي يتعاون بصورة وثيقة مع سلطات الادعاء في الولايات. وحصل الادعاء العام على معايير في هذا النوع من القضايا عبر إدانات تم أحرازها أمام محاكم عليا. وكان تزايد عدد القضايا قد دفع بالمدعي العام التركيز على الجرائم الخطيرة واحالة باقي القضايا إلى الولايات. ومن بين القضايا البارزة التي حظيت بالاهتمام هي محاكمة الداعية السلفي الألماني” سفن لاو” مؤسس “شرطة الشريعة” في مدينة فوبرتال يوم 07 سبتمبر 2016 بتهمة دعم الإرهاب ومساعدة سلفيين للسفر غلى سوريا.

وبحسب تقرير صحيفة “فيلت” الالمانية فقد أحال الادعاء الاتحادي نحو 50 قضية تحقيق ضد “جهاديين” مشتبه بهم ويحقق حاليا في نحو 130 قضية ضد 190 متهما لهم صلات بالجهاد في سوريا والعراق. وتحقق سلطات الادعاء على مستوى ألمانيا حاليا في نحو 710 قضايا في هذا المجال يذكر ان المحاكم في ألمانيا اصدرت حتى الآن 15 حكما في هذا النوع من القضايا. وأعلن رئيس المخابرات الداخلية عن 340 محاولة استقطاب للاجئين جدد قام بها إسلامويون متطرفون.

تصنيف داعش تنظيما إرهابيا

اعتبرت المانيا تنظيم داعش تنظيما إرهابيا وحظرت أنشطته في 12 سبتمبر 2014، فقد أعلنت ألمانيا أنها تعتبر داعش تنظيما إرهابيا واعتبرت أية أنشطة دعم وتأييد وترويج له مخالفة للقانون. وأكد” دي ميزيير” وزير الداخلية الالماني أن قرار الحظر له مفعول فوري ويشمل تجنيد المقاتلين ونشر أي شارات أو رموز على صلة بالتنظيم. تصريحات وزارة الداخلية الالمانية تعكس حجم القلق الذي تعيشه المانيا، في اعقاب اعلان دعمها للعراق والى إستراتيجية اوباما بمواجهة “الدولة الاسلامية” في العراق.

وسبق الى الاستخبارات الالمانية ان كشفت ولاكثر من مرة عن شبكات عمل ارهابية داخل المانيا تقوم بتجنيد الشباب داخل المانيا وخاصة من النساء السلفيات لغرض الالتحاق بالقتال في سوريا. وفي هذا السياق كشفت تقارير استخباراتية المانية عام 2015، بأنه ما لا يقل عن (تسع ) انتحاريين ألمان شاركوا في عمليات انتحارية في سوريا والعراق، فيما عبرت وزارة الداخلية الألمانية عن قلقها من تنامي ظاهرة سفر متشددين ألمان للانضمام في صفوف تنظيم داعش.

مخاوف وقلق اجهزة الاستخبارات

مازالت المانيا تعيش هاجس وقوع عمليات ارهابية، رغم حالة التأهب، فقد أجرت سلطات مطار فرانكفورت يوم 13 اوغست 2016، عملية إخلاء جزئي لقاعة المسافرين رقم واحد بعد أن اكتشفت أن شخصا تمكن من التسلل عبر الحاجز الأمني دون تفتيشه وفق الإجراءات الرسمية المعمول بها في المطار الدولي.

وذكرت صحيفة تاغس شبيغل، المحلية البرلينية، يوم 22 ديسمبر 2016 في موقعها على تويتر أن مركزا للتسوق في حي برينتسلاور بيرغ في برلين أغلق بسبب انتشار قوات الشرطة وأن القطارات وخطوط الترام المحلية توقفت عن العمل في هذه المنطقة.

وفي ضوء المخاوف التي تهيمن على ألمانيا بعد الهجمات الارهابية انتقد نائب المستشارة زيغمار غابرييل سياسة التقشف لشريكه في الحزب الحاكم التي أثرت على قصور جاهزية الشرطة الاتحادية.

ونشرت صحيفة “فرانكفورتر الغيماينه تسايتونغ” نص الاستراتيجية المكون من 69 صفحة، حيث ذكرت أنها تنص على أن “تعرض الاراضي الالمانية لهجوم يتطلب دفاعات تقليدية هو أمر غير مرجح” إلا أن على البلاد أن “تكون مستعدة بالشكل الكافي في حال حدوث تطور يهدد وجودها في المستقبل لا يمكن استبعاد حدوثه”، وأشارت إلى أنه تم تبليغ السكان بضرورة تخزين الطعام لمدة عشرة أيام والمياه لمدة خمسة أيام بمعدل لترين للشخص

واعلن الائتلاف الحاكم بالتزامن مع ذلك إقرار تعديل يسمح للاستخبارات العسكرية التحري عن أي متقدم للالتحاق بالجيش اعتبارا من أول يوليو2017. وجاء في مسوغات التعديل المخطط،: “توجد أدلة حاليا على محاولة دوائر إسلاموية بإلحاق ما يسمى بـ ( مجندين على المدى القصير) بالجيش الألماني لتلقي تدريبات هناك”. وبحسب البيانات في أبريل 2016، سافر 29 جنديا سابقا على الأقل إلى سوريا والعراق، وانضم بعضهم وفقا لمعلومات غير مؤكدة من سلطات الأمن لتنظيم داعش.

اجراءات تعزيز الامن

وضمن اجراءات تعزيز الامن هناك مقترحات باستحداث 4600 منصبا أمنيا، وستكون حصة الشرطة الاتحادية ثلاثة آلاف وظيفة. وسيتم العمل لرفع التمويل والدعم لاجهزة الاستخبارات واستحداث تقنية تحقيق جديدة. ولمواجهة التحديات الأمنية عرضت ميركل خلال شهر يوليو 2016 خطة من تسع نقاط لتحقيق مزيد من الأمن للمواطنين، ابرزها ايجاد انذار مبكر للكشف عن اشخاص مرتبطين بتنظيم داعش بين اللاجئين في المانيا. وتطوير نظام لكشف التهدديدات والإرهاب المنظم، والتحضير لمشاركة الجيش في مواجهة الهجمات الإرهابية الكبيرة التي تتعرض لها ألمانيا، وأكدت على “سد الثغرات” حيثما توجد.

وتماشيا مع سياسة تعزيز الامن وضعت وزارة الدفاع وقيادات شرطة عدة ولايات ألمانية خطة للقيام بتدريبات مشتركة على مستوى القيادات العليا في الجيش والشرطة، وهي سابقة في تاريخ المانيا، تحسبا لحالة الطواريء. وتنظم المادة 35 من “القانون الأساسي” (الدستور الألماني) والمسماة “المساندة القانونية والوظيفية : المساعدة في حالة الكوارث” هذا الأمر. وحسب المادة فإن الشرطة هي من تقرر في حالات الطوارئ المهام التي ستسندها للجيش وتقوم الشرطة بقيادة العمليات أيضاً.

واعلنت الحكومة مضاعفة عدد أعضاء المجموعة المسؤولة عن التحقيق في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتي يطلق عليها (وحدة الاستخبارات المالية ( ( إف آي يو) مع انتقال مقرها من هيئة مكافحة الجريمة إلى هيئة الجمارك ورفع عدد العاملين بها ليصل الى 167 عضوا. وتنص الركائز الأساسية التي تم عرضها في بداية شهر يوليو 2016 لميزانية عام 2017 بألمانيا على أنه من المقرر زيادة النفقات المخصصة للسلطات الأمنية والشرطة الاتحادية بصفة خاصة بمقدار 253.5 مليون يورو تقريباً مقارنة بعام 2015.

شبكة جديدة لمواجهة المقاتلين الاجانب

تحرص المانيا على تعزيز تبادل المعلومات مابين اجهزتها الاستخباراتية والشرطة، ضمن الية سريعة بعيدا عن بيروقراطية تبادل المعلومات. والى جانب ذلك تعمل المانيا بشكل جاد على تعزيز تعاونها الاستخباراتي مع بقية اجهزة الاستخبارات الاوروبية من خلال شبكة جديدة متخصصة ب “تهديد المقاتلين الأجانب” الى جانب استحداث قواعد بيانات أوروبية مركزية أخرى مثل نظام شنغن للمعلومات- جيل ثاني، والذي يهدف إلى الإبلاغ عن المجرمين و تبادل السجلات العدلية أو المعلومات المتعلقة بالتأشيرة الممنوحة للأجانب لدخول منطقة شنغن.

ومن المتوقع ان تصدر المانيا ايضا اكثر من حزمة اجراءات في مكافحة الارهاب منها سحب الجنسية المزدوجة وتشديد اجرائات منح حق اللجوء، مقابل التسريع في عمليات الترحيل للمرفوضة طلباتهم.

وتاتي هذه الاجرائات المتشددة في اعقاب عدد من الهجمات الانتحارية شهدتها المانيا مؤخرا، واعتقال عدد من اللاجئين يحملون الجنسية السورية داخل نزل اللاجئين بتهمة التخطيط لتنفيذ عمليات ارهابية او ارتباطهم بتنظيم داعش.

*باحث في قضايا الإرهاب والإستخبارات