استشهاد أسير فلسطيني داخل مستشفيات الاحتلال

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القدس المحتلة – استشهد عصر اليوم الجمعة، الأسير الجريح محمد الجلاد (24 عاما) من مدينة طولكرم، في مستشفى “بيلنسون” الإسرائيلي متأثرا بجروحه التي أصيب بها، في التاسع من تشرين الثاني العام المنصرم، بعد إطلاق النار عليه من قبل الاحتلال بزعم تنفيذ عملية طعن.

وكان الجلاد الذي يعاني من سرطان الغدد، قد أصيب بحسب «فلسطين اليوم» بجروح خطيرة، بعد أن أطلق عليه جنود الاحتلال عدة رصاصات بدعوى محاولته تنفيذ عملية طعن في بلدة حوارة جنوب مدينة نابلس، نقل على إثرها على أحد المستشفيات الإسرائيلية، وظل يعاني لحين الإعلان عن استشهاده اليوم.