استشهاد جندي سعودي في اشتباك مع الحوثيين بجازان

رؤية

الرياض – أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم السبت، استشهاد الجندي أول في حرس الحدود، هاشم محمد البركاتي، نتيجة لتبادل إطلاق النار مع عناصر تابعة للحوثيين عبر الحدود، بمنطقة جازان.

وبحسب «وكالة الأنباء السعودية»، قال المتحدث الأمني باسم الوزارة، أنه “عند الساعة السادسة وأربعين دقيقة من صباح السبت، تعرضت إحدى النقاط الحدودية المتقدمة بقطاع الدائر بمنطقة جازان لإطلاق نار كثيف ومقذوفات عسكرية عبر الحدود من عناصر حوثية تتحصن بمواقع جبلية مقابلة”.

وأعلن استشهاد الجندي أول بحرس الحدود، هاشم عبيد محمد البركاتي، نتيجة تبادل إطلاق النار، وأضاف أنه “تم التعامل مع الموقف بما يقتضيه بمساندة من القوات البرية”.

ومنذ 26 مارس 2015 يشن التحالف العربي بقيادة السعودية عمليات عسكرية باليمن ضد الحوثيين وقوات صالح، استجابة لطلب الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، بالتدخل عسكرياً لـ”حماية اليمن وشعبه من عدوان المليشيات”، بمحاولة لمنع سيطرة عناصر الجماعة وقوات صالح علي كامل البلاد، بعد سيطرتهم على العاصمة صنعاء.