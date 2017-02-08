استشهاد فلسطيني دهسه مستوطن قرب بلدة الخضر في بيت لحم

رؤية

القدس المحتلة – استشهد مواطن فلسطيني، اليوم الأربعاء، بعد أن دهسه مستوطن بالقرب من مستوطنة دانيال الجاثمة على أراضي المواطنين في بلدة الخضر في بيت لحم.

وبحسب «وكالة قدس نت للأنباء»، قال مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر في بيت لحم محمد عوض، إن المزارع المسن سليمان حماد محمد حماد (81 عامًا) وصل للمستشفى في حالة خطرة جدا، بعد تعرضه لإصابات عدة في الجسم وبتر في ساقه اليمنى أسفل الركبة.

وأكد عدد من شهود العيان الذين كانوا متواجدين في المنطقة، أن مستوطنا دهس المسن صلاح، وترك سيارته في المنطقة وغادرها بمركبة إسرائيلية.