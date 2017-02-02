استشهاد 6 جنود يمنيين بانفجار عبوة ناسفة في أبين

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صنعاء – قال مصدر أمني إن ستة جنود استشهدوا وأصيب آخرون، اليوم الخميس، في انفجار عبوه ناسفة في طاقم عسكري في محافظة أبين جنوب اليمن.

وذكر المصدر أن قوات أمنية كانت في طريقها لتنفيذ مهمة بمنطقة العين بمدينة لودر بمحافظة أبين تعرضت لكمين نصبه مسلحو القاعدة، حسبما أورد موقع “سكاي نيوز عربية”.

وأسفر الكمين عن مقتل ستة جنود من “قوات الحزام الأمني وجرح آخرين”.

وينشط تنظيم القاعدة في عدة مدن وبلدات في محافظة أبين ومدن الجنوب، بالتزامن مع مواجهة القوات الحكومية لميليشيات الحوثي وصالح وسط وشمال البلاد.

وصعد تنظيم القاعدة من هجماته ضد قوات الأمن في عدة مناطق في أبين في الأشهر القليلة الماضية، كان آخرها يوم الثالث من يناير الماضي.

وقتل يومها ثلاثة جنود وأصيب عشرة آخرون في كمين نصبته عناصر القاعدة لقوات الأمن في مدينة شقرة الساحلية في أبين.

وتتزامن هجمات القاعدة مع استمرار العمليات التي تقودها القوات الحكومية، بدعم من التحالف العربي، ضد ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية.

وبدا التحالف العربي في أواخر مارس 2015 دعم الشرعية في مواجهة الميليشيات الموالية لإيران بعد احتلالها العاصمة صنعاء ومناطق أخرى بالبلاد.