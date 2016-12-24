استطلاعات الرأي في 2016.. مرآة الحقيقة المكسورة

كتبت – رقية كامل

لفترة طويلة ظلت مراكز الاستطلاعات على درجة كبيرة من الصدق كمرآة للحقيقة، حتى أفاق العالم في 2016 على صدمتان متتاليتان.

كانت الأولى في 23 يونيو عندما خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بنسبة 52% في استفتاء تاريخي أنهى اتحاد استمر على مدى 43 عاما.

وكانت الثانية في 8 نوفمبر، بعد فوز دونالد ترامب مرشح الحزب الجمهوري على مرشحة الحزب الديمقراطي المنافس هيلاري كلينتون بـ276 صوتا في الكلية الانتخابية، مقابل 218 لكلينتون، عكس ما أكدت معظم استطلاعات الرأي الأمريكية التي سبقت عشية الانتخابات.

الاستطلاعات السياسية طالما كانت مصدرا لوسائل الإعلام، مؤثرة بشكل كبير على السلوك الانتخابي، وقد شهدت الولايات المتحدة عام 1824 الاستطلاع السياسي الأول، الذي أجرته جريدة محلية في ولاية بنسلفانيا، ثم تطورت مراكز الاستطلاعات المستقلة حتى باتت معظم وسائل الإعلام منفردة أو باشتراك أكثر من وسيلة، تجري استطلاعات الرأي بصورة متكررة بهامش خطأ طفيف.

“البركست”.. استطلاعات بعيدة عن الواقع

خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي “البريكست” لم يكن مفاجأة لكونه خروج من اتحاد كونفدرالي استمر لعقود، بل كان خروج عن الأعراف السياسية وقد يهدد بزعزعة الاقتصاد البريطاني والأوروبي معا.

صحيفة “الإندبندنت” البريطانية، نشرت قبل ظهور نتائج الاستفتاء جولة حول أحدث استطلاعات الرأي، التي أكدت بنسبة 90 % أن النتيجة ستسفر عن بقاء بريطانيا بالاتحاد، وبناء على ذلك شهد سوق العملة صعودا بناءا على تلك النتائج المرجحة.

واستمرت استطلاعات الرأي حتى يوم الاستفتاء تتوقع تقدما واضحا لمعسكر البقاء في الاتحاد الأوروبي بنسبة 46% في حين كان معسكر الخروج 44%، لتأتي النتيجة عكس كل هذه التوقعات ويفتح الاستفتاء باب من الجدل عن مدى مصداقيتها، ويصل لحد الفضيحة.

كيف هددت استطلاعات الرأي الديمقراطية الأمريكية؟

كان خروج الاتحاد الأوروبي محطة هامة في إخفاقات استطلاعات الرأي ولكن في الثامن من نوفمبر كان المرشح الجمهوري دونالد ترامب يحتفل بفوزه على منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون، وسط زهول الملايين حول العالم بنتيجة غير متوقعة وقد تكون “غير منطقية” للبعض.

مع بداية إعلان الملياردير دونالد ترامب لترشحه للانتخابات الأمريكية، استقبله الإعلام بالسخرية، وطالما كانت حياة الملياردير ترامب مادة دسمة لوسائل الإعلام.

رغم هذا واصل مشواره بالانتخابات حتى فاز بمقعده في البيت الأبيض، في مواجهة منافسته من الحزب الديمقراطي “هيلاري كلينتون”، وصعدت شعبية ترامب في نهاية 2015 من 30% إلى 45% وتذبذت أثناء الانتخابات التمهيدية بالحزب الجمهوري، التي تقدم فيها بـ 68,6 بالمئة.

وأكدت استطلاعات الرأي تهاوي شعبية ترامب حتى داخل حزبه بعد فضحية تسريب شريط فيديو يحتوي على تصريحات بذيئة بحق النساء، وتفاخره بتهجماته الجنسية.

لم تكف استطلاعات الرأي الأمريكية عن التأكيد لمدة شهور على أن كلينتون هي الفائزة، وبدورها سارت أجهزة الإعلام الدولي على نفس الدرب، فوفقا لما نقلت «الجزيرة»، من بين هيئات الاستطلاع العشرين الأهم توقعت صحيفة “لوس أنجلوس تايمز”ومعهد “يو أس سي تراكينغ” فقط فوز ترامب.

وقد تنبأ قسم الاستطلاعات في الصحيفة الأمريكية “نيويورك تايمز” بفوز المرشحة الديمقراطية بفرصة بلغت 85% قبل أن ينقلب الوضع بشكل مذهل في المساء.

ووفقا لما نقلت «سي أن أن»، أقر خبير الإستراتيجية الديمقراطي “بول بيغالا” أنه لم تكن لديه فكرة عن مدى عمق الانقسامات، ومراقبين آخرين أقروا بأنهم ربما لم يعوا مدى الاستياء إزاء كلينتون.

فما لم يضعه مراقبي الاستطلاعات في الحسابات.. أن المرشحان الإثنان لم يستطيعوا جذب انتباه الشعب الأمريكي، فكل منهما مكروه إلى حد كبير حتى من أعضاء حزبه.

وتغافل الكثير من حقيقة خجل منتخبي ترامب من الإفصاح عن نواياهم الحقيقية، خاصة بعد فضائحه المتتالية حول التحرش بالنساء.

ظهرت أوجه القصور في عده أشكال، ولكن كانت العوامل الرئيسية تتلخص في أن أغلب المؤسسات الإعلامية كانت ضد دونالد ترامب منذ البداية، وقد حركت الأمور ناحية رغبتها، مضللة العالم بشكل كبير، بدون استناد على أدلة واقعية وفي غياب تام للحيادية والدقة، لتحقيق مكاسب خاصة.

وتناست مؤسسات الاستطلاع نسبة كبيرة من الغير مصوتين والغير راغبين في إظهار انتمائتهم السياسية بشكل واضح، واعتمدت المؤسسات على سياسة التعميم بأليات غير دقيقة.

وفي النهاية.. دفعت نتائج استطلاعات الرأي منظمة بحوث الرأي العام الأمريكية لتشكيل لجنة من الخبراء والباحثين لدراسة ما جرى في 2016 بالتفصيل ونشر النتائج بشفافية في مايو 2017، في محاولة أخيرة لاسترجاع ثقة العالم في دقة الاستطلاعات، وفي قدرة الإعلام على تحليل وتحديد اتجاه الجماهير.