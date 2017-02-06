استطلاع يظهر فوز الاشتراكيين على المحافظين في ألمانيا

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برلين – توقع استطلاع للرأي أجري الاثنين، أن يفوز الحزب الديمقراطي الاشتراكي الألماني على حزب المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل المحافظ، إذا أجريت الانتخابات يوم الاثنين.

وأظهر الاستطلاع الذي أجراه معهد “آي.إن.إس.إيه” لصالح صحيفة “بيلد” أن الحزب الديمقراطي الاشتراكي سيحصل على 31% مقابل 30% للمحافظين.

وتوقع حصول حزب البديل من أجل ألمانيا الشعبوي على 12% يليه حزب داي لينكه اليساري المتشدد بعشرة في المئة.

يأتي الحزب الديمقراطي الاشتراكي- الشريك الأصغر في الائتلاف الحكومي الذي تتزعمه ميركل- منذ سنوات خلف المحافظين في استطلاعات الرأي وكان آخر مرة فاز فيها تحت زعامة جيرهارد شرودر عام 2002، وفقا لـ«رويترز».