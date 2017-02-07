استقبال السيسي للمنتخب يتصدر عناوين الصحف المصرية

إعداد – سهام عيد

القاهرة – سلطت الصحف المصرية الصادرة صباح، اليوم الثلاثاء، الضوء على عدد من الأخبار الهامة على الساحة السياسية وكان أبرزها استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي للاعبين المنتخب المصري فور عودتهم من الجابون، وجاءت الأخبار على النحو التالي:

الأهرام

أسعدتم الشعب المصري

السيسي للاعبين والجهاز الفني للمنتخب: ارفعوا رءوسكم عاليا

شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية أن يرفع لاعبو المنتخب الوطنى لكرة القدم رءوسهم عالياً فى ضوء ما حققوه من إنجاز مهم خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية ووصولهم إلى المباراة النهائية، لاسيما في ضوء أن مشاركة «الفراعنة» جاءت عقب سنوات من الغياب.

وقال الرئيس لدى استقباله أمس بعثة المنتخب لدى وصولها من الجابون، إنهم أحسنوا المشاركة وبذلوا جهداً كبيراً وحظوا بتقدير حقيقى من جانب الشعب المصري الذي يعشق كرة القدم.

وقد صافح الرئيس لاعبي المنتخب وجهازه الفني، موجهاً لهم خالص التهنئة على أدائهم المُشرف بالبطولة الإفريقية وما أبدوه خلال المباريات من إصرار وعزيمة ومثابرة حازت احترام كل المصريين، حيث كانوا جميعا على قدر المسئولية ومحلاً للثقة التى وضعها فيهم الشعب. وقد تم التقاط الصور التذكارية للاعبى المنتخب الوطنى وجهازه الفنى مع الرئيس الذى تحدث عقب ذلك مع جميع أعضاء المنتخب، ووجه باسم كل المصريين التحية والتقدير والاحترام لهم، وأكد أن المنتخب أسعد الشعب المصرى بما قدمه من أداء قوى ومُشرف خلال البطولة. وقد أعرب الرئيس فى ختام اللقاء عن أطيب تمنياته لأعضاء المنتخب وجهازه الفنى بتحقيق مزيد من النجاحات مستقبلاً.

السيسي يوجه بالتحلي بأعلى درجات الاستعداد القتالي لإحباط المحاولات الإرهابية

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس باستمرار التنسيق الكامل بين القوات المسلحة وجهاز الشرطة وضرورة التحلى بأعلى درجات الحيطة الأمنية والاستعداد القتالى لإحباط محاولات الجماعات الإرهابية لتهديد أمن وسلامة المواطنين.

جاءت توجيهات الرئيس ، خلال اجتماعه أمس، مع عدد من قيادات المجلس الأعلى للقوات المسلحة والمجلس الأعلى للشرطة، وذلك بحضور الفريق أول صدقى صبحى وزير الدفاع والإنتاج الحربى والقائد العام للقوات المسلحة، واللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية.وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تم فى إطار الاجتماعات الدورية التى يعقدها الرئيس مع قيادات القوات المسلحة والشرطة لبحث تطورات الأوضاع الأمنية فى جميع أنحاء الجمهورية، ولمراجعة التدابير والخطط الأمنية التى تنفذها القوات المسلحة والشرطة لملاحقة والقبض على العناصر الإرهابية التى تستهدف أمن المواطنين وزعزعة استقرار البلاد.

سحر نصر: تنفيذ برنامج للإصلاح الاجتماعي للمناطق الأكثر فقرا

أعلنت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، أن الشراكة مع الأمم المتحدة تأتى فى وقت مهم واستراتيجي، وأنه يتم العمل حاليا على تنفيذ برنامج للإصلاح الاجتماعى بالتوافق مع أهداف التنمية المستدامة، وأن البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة يركز على المناطق الاكثر فقرا واحتياجا فى مصر، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى توفر فرص عمل للشباب والمرأة موضحة أن البرنامج يعطى الأولوية الرئيسية للقضاء على الفقر وتعزيز النمو الاقتصادى المستدام من خلال توفير فرص العمل اللائقة وتطوير بنية تحتية مستدامة والتوسع فى استخدام موارد الطاقة المتجددة.

جاء ذلك أمس خلال اجتماع الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى مع ريتشارد ديكتس، المنسق المقيم للأمم المتحدة فى القاهرة، وممثلين عن 22 جهة أبرزهم وزارات الخارجية والعدل والتخطيط والتنمية المحلية والإسكان والمرافق والتنمية العمرانية والتربية والتعليم والزراعة، والمجلس القومى للأمومة والطفولة والصندوق الاجتماعى للتنمية لمناقشة الاستعدادات للإطار الاستراتيجى الجديد لعمل الأمم المتحدة فى مصر خلال الفترة من 2018 إلى 2022، بما يتناسب مع أجندة مصر التنموية، وتلبية احتياجات المواطنين.

الجمهورية

في اجتماع مع قيادات القوات المسلحة والشرطة:

السيسي: أعلى درجات الحيطة والاستعداد.. لإحباط المحاولات الإرهابية

مراجعة الخطط الأمنية.. استمرار التدريب والحفاظ علي اللياقة والروح المعنوية

عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتماعاً أمس مع عدد من قيادات المجلس الأعلي للقوات المسلحة والمجلس الأعلي للشرطة بحضور الفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع والإنتاج الحربي والقائد العام للقوات المسلحة ومجدي عبدالغفار وزير الداخلية.

صرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تم في إطار الاجتماعات الدورية التي يعقدها الرئيس السيسي مع قيادات القوات المسلحة والشرطة لبحث تطورات الأوضاع الأمنية في كافة أنحاء الجمهورية ولمراجعة التدابير والخطط الأمنية التي تنفذها القوات المسلحة والشرطة لملاحقة والقبض علي العناصر الإرهابية التي تستهدف أمن المواطنين وزعزعة استقرار البلاد. حيث وجه الرئيس باستمرار التنسيق الكامل بين القوات المسلحة والشرطة. مؤكداً ضرورة التحلي بأعلي درجات الحيطة الأمنية والاستعداد القتالي لإحباط محاولات الجماعات الإرهابية لتهديد أمن وسلامة المواطنين كما وجه الرئيس السيسي بمواصلة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين المنشآت الحيوية ومؤسسات الدولة في كافة أنحاء الجمهورية بما يضمن الحفاظ علي أمن الوطن. مشيراً إلي أهمية الاستمرار في بذل المزيد من الجهد في التدريب والحفاظ علي اللياقة البدنية والروح المعنوية العالية للقوات وصولاً إلي أعلي درجات الجاهزية والاستعداد لتنفيذ أي مهام توكل إليهم لحماية أمن مصر القومي.

إسماعيل خلال رئاسته اللجنة الوزارية للخدمات: نقل الواردات بالشركات الوطنية

كلفت اللجنة الوزارية للخدمات برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء كلا من وزارتي التموين والتجارة الداخلية وقطاع الأعمال العام بالاعتماد في عمليات نقل الواردات الحكومية “سلع مواد” علي شركات النقل البحري الوطنية. توفيراً للنقد الأجنبي. ودعماً للشركات المصرية العاملة في قطاع النقل البحري ومنها شركة الملاحة الوطنية. بعقود اقتصادية وبسعر مناسب لمدد زمنية محددة.

جاء ذلك خلال رئاسة المهندس شريف إسماعيل. رئيس مجلس الوزراء. أمس اجتماعاً للجنة الوزارية للخدمات لمناقشة عدد من الموضوعات في اطار سعي الحكومة لتحسين مستوي الخدمات والاسراع في معدلات استكمال وتنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بمختلف المحافظات. بحضور وزراء التخطيط والتضامن والبيئة والتنمية المحلية والتعليم العالي والزراعة والصحة والنقل والموارد المائية والري والتموين ومحافظي الغربية وبورسعيد.

وقد وجه رئيس الوزراء المحافظين بالاستمرار في توفير الأراضي لاقامة المزيد من المدارس.

ووافقت اللجنة علي انشاء محطة مركزية لمعالجة الصرف الصناعي علي بحيرة المنزلة علي مساحة 5 أفدنة بجنوب الرسوة بتكلفة 350 مليون جنيه علي ان تتحمل تكلفة اقامتها احدي شركات القطاع الخاص بالتعاقد المباشر مع المصانع دون تحميل موازنة الدولة أي تكلفة وذلك تحت اشراف وزارة الاسكان مع اعادة استخدام المياه.

تنفيذاً لتوجيهات الرئيس

مصر محوراً لمشروعات الربط العالمية وناقلاً للكهرباء لأوروبا

إطلاق الربط “المصري.. القبرصي.. اليوناني”

تم أمس اطلاق مشروع الربط الثلاثي المصري اليوناني والقبرصي والذي هو بمثابة مشروع لربط شبكات كهرباء افريقيا/ وأوروبا وذلك من خلال دراسة مد كابل بحري من مصر إلي جزيرة كريت ومنها إلي اليونان وقبرص يعقبها الربط مع الشبكة الموحدة الأوروبية ليكون أحد أهم مشروعات التعاون الاستراتيجي بين مصر وأوروبا والتي ينفذها قطاع الكهرباء وذلك تأكيداً لرؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي وتفعيلاً لسياسة الحكومة التي تهدف لترسيخ دور مصر كمركز اقليمي للطاقة في منطقة شرق المتوسط في ضوء ما نملكه من إمكانيات ومحطات لتسييل الغاز. وتعزيز أواصر الصداقة بين مصر وقبرص واليونان والدول العربية والافريقية المجاور.

جاء ذلك خلال توقيع مذكرة التفاهم بين مصر واليونان وقبرص لاجراء دراسات الجدوي الفنية لربط شبكات كهرباء الدول الثلاثة والذي شهده الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة وسفراء قبرص واليونان والاتحاد الأوروبي بالقاهرة ووقعها المهندس جابر الدسوقي رئيس القابضة للكهرباء و Nasos Ktorides رئيس شركة Euro Africa International القبرصية المتخصصة في هذا المجال.

أوضح الدكتور شاكر ان مذكرة التفاهم تتضمن إجراء دراسات متكاملة للمشروع تغطي كافة الجوانب ووفقاً لجدوي هذه الدراسات سيتم تحديد الخطوات المستقبلية التالية الخاصة بالمشروع دون أية التزامات علي الجانب المصري وان هذه الدراسة تتضمن عدداً من البنود من بينها تقييم الخيارات والبدائل المختلفة لمواصفات المشروع. التقييم الاقتصادي للمشروع. تقييم جميع تكاليف المشروع بما في ذلك الانشاء والتشغيل. والصيانة والتأمين والضمانات وغيرها. تقييم الأنظمة واللوائح البيئية المطبقة وخطة التمويل المبدئية وبرامج التنفيذ وتبلغ مدة تنفيذ مذكرة التفاهم 18 شهراً قابلة للتمديد طبقاً لموافقة الطرفين.

المصري اليوم

الجيش يلاحق «فلول الإرهاب» في وسط سيناء

تمكنت قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميداني من قتل ١٤ شخصا تكفيريا والقبض على ١٠ آخرين، فى وسط سيناء، خلال الأيام الخمسة الماضية، وقال العقيد تامر الرفاعي، المتحدث العسكري للقوات المسلحة، إن «القوات» تواصل تنفيذ مهامها بإصرار وعزيمة لاقتلاع جذور الإرهاب والتصدى للمخربين والمهربين والعناصر الإجرامية.

وأوضح «الرفاعي»، في بيان على صفحته الرسمية، أن القوات ضبطت كميات من الأسلحة والذخائر ومعدات فنية وأجهزة اتصال وملابس عسكرية تستخدمها العناصر التكفيرية، وداهمت بؤرا إرهابية، ودمرت ٣ عربات مفخخة، وتحفظت على ٥ سيارات أخرى، و٧ دراجات بخارية، وأبطلت مفعول ١٠ عبوات ناسفة كانت معدة لاستهداف القوات.

ودمرت القوات فتحة نفق على الشريط الحدودى و٧ عشش ووكرا، وتم اكتشاف وتدمير ٦ مخازن عثر بداخلها على ٤ أطنان من المواد الكيميائية المستخدمة فى تصنيع العبوات الناسفة، ودراجتين ناريتين، واحتياجات إدارية للعناصر الإرهابية، وداهمت ٦ مبان. كما داهمت عددا من المنازل والمغارات ومخازن تحت الأرض تستخدم كمأوى للعناصر التكفيرية، بالإضافة إلى اكتشاف مخزن يحتوى على ٢٠٠٠ لتر من الوقود، وضبطت عددا من ماكينات الحفر وأدوات اللحام وبعض المعدات والأدوات المستخدمة فى تصنيع العبوات الناسفة أثناء محاولة تهريبها فى شاحنة بنفق الشهيد أحمد حمدى، كما تم ضبط وحرق طن من نبات البانجو المخدر.

الرئيس في استقبال المنتخب: ارفعوا رؤوسكم

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، بعثة المنتخب الوطني لكرة القدم بمطار القاهرة الدولي، لدى وصولها من الجابون، عقب المشاركة فى النسخة الـ٣١ لبطولة كأس الأمم الأفريقية. وصافح الرئيس لاعبى المنتخب الوطنى وجهازه الفنى، موجهاً إليهم خالص التهنئة على أدائهم المُشرف بالبطولة الأفريقية، وما أبدوه خلال المباريات من إصرار وعزيمة ومثابرة حازت احترام الشعب المصرى بأكمله، وشدّد على أن لاعبى المنتخب وأعضاء الجهاز الفنى كانوا على قدر المسؤولية ومحلاً للثقة التى وضعها فيهم الشعب. وتم التقاط الصور التذكارية للاعبى المنتخب الوطنى وجهازه الفنى مع الرئيس.

وأعرب السيسي عن تقديره الكبير للاعبين لأدائهم المشرف فى بطولة الأمم الأفريقية، ووجه التحية باسمه وباسم كل المصريين لبعثة المنتخب، وقال للاعبين: «ارفعوا رأسكم.. أحسنتم»، مشيدًا بما تحقق من نتائج خلال البطولة.

وأضاف: «الأيام المقبلة ستكون أفضل وستحققون كل الآمال لكم وللمصريين، والمنتخب فاز بتقدير الشعب المصرى بأكمله، وباحترام كل متابعى كرة القدم فى أنحاء العالم»، مشدداً على أن تمسك اللاعبين بالتزامهم وإخلاصهم لوطنهم سيؤدى إلى تحقيق إنجازات أخرى فى المستقبل القريب بمشيئة الله. كانت بعثة المنتخب الوطنى وصلت إلى مطار القاهرة الدولى فى تمام الواحدة من ظهر أمس، على متن طائرة خطوط شركة النيل للطيران، إحدى شركات الطيران الخاص، وعقب مراسم الاستقبال التى تمت فى استراحة رئاسة الجمهورية بالمطار، تم نقل الفريق وجهازه الفنى بأتوبيس إلى الصالة الموسمية، حيث كان فى استقبالهم مئات من جماهير الكرة، بالورود والإعلام المصرية، وتعالت الهتافات مرحبة بأعضاء الفريق، فيما عبر اللاعبون عن سعادتهم باستقبال الجماهير.

الحكومة والمستثمرون يطرقون أبواب أفريقيا من «كينيا»

بدأت وزارة الصناعة ورجال الأعمال التجهيزات النهائية لزيارة أكبر وفد اقتصادي، إلى العاصمة الكينية، نيروبى، الأحد المقبل، ويضم ممثلى أكثر من ٧٠ شركة مصرية، يأتى ذلك فيما أطلق طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، استراتيجية جديدة، تستهدف زيادة الصادرات للقارة السمراء خلال ٣ سنوات.

وقال حسام فريد، رئيس مجلس الأعمال المصرى الكينى، خلال مؤتمر صحفى عقده تحالف منظمات الأعمال المشاركة فى الزيارة، أمس الأول، بحضور السفير الكينى وممثلى وزارة التجارة والصناعة والتمثيل التجارى، إن الزيارة تمثل الانطلاق الحقيقى للصادرات المصرية، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق على تنظيم لقاءات ثنائية مع الشركات الكينية الراغبة فى الاستيراد والقيام بمشروعات مشتركة مع مستثمرين مصريين سواء فى نيروبى أو القاهرة.

وأضاف فريد أن حجم واردات القارة الأفريقية يصل إلى ٥٠٠ مليار دولار سنوياً، لافتاً إلى أنه تم ترتيب لقاءات مع وزراء الكهرباء والطاقة والزراعة والصحة فى نيروبى، وسيتم الاتفاق على ترتيب زيارة إلى أوغندا بالتزامن مع مباحثات رجال الأعمال المصريين والكينيين.

من جانبه أعلن المهندس خالد الميقاتي، رئيس جمعية المصدرين المصريين «اكسبولينك»، أنه تم اعتماد مشروع لإقامة ١٢ مركزا لوجيستيا لعرض المنتجات المصرية وتسويقها فى الأسواق الأفريقية خلال الـ٣ سنوات المقبلة، مشيراً إلى أن الافتتاح الرسمي لأول مركز لوجيستي في نيروبي، سيكون خلال الزيارة، ومن المقرر إنشاء ٤ مراكز لوجيستية أخرى خلال العام الجاري في كمبالا وأوغندا ونيجيريا وزامبيا على الترتيب.