استمرار الاشتباكات والقصف الجوي في ريف الرقة

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دمشق – أفاد ناشطون سوريون، اليوم الأحد، باستمرار الاشتباكات العنيفة بين قوات سوريا الديمقراطية المدعومة بطائرات التحالف الدولي وتنظيم داعش في ريف الرقة شمالي سوريا.

ونقلت قناة «سكاي نيوز» الإخبارية، الأحد، عن الناشطين قولهم إن «قوات سوريا الديمقراطية تحاول تحقيق المزيد من التقدم في المرحلة الثالثة من حملة غضب الفرات، والتي تهدف إلى عزل مدينة الرقة معقل تنظيم داعش تمهيدا للسيطرة عليها».

وأضاف الناشطون أن هذه الاشتباكات جاءت بالتزامن مع شن طائرات حربية ضربات استهدفت مواقع للتنظيم في ريف الرقة.

وذكرت القناة أن قوات سوريا الديمقراطية تشن عملية عسكرية ضد داعش بعد أن حصلت للمرة الأولى على مدرعات أمريكية، وسط تأكيدات من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تقديم المزيد من الدعم.

وتعد هذه المرة الأولى التي تحصل فيها قوات سوريا الديمقراطية على مدرعات من واشنطن، التي تقدم لها منذ تأسيسها في عام 2015 دعما جويا فضلا عن أسلحة وذخائر ومستشارين على الأرض.