استمرار البحث عن صينيين محاصرين داخل منجم في ألبانيا

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تيرانا – تواصل فرق الإنقاذ في ألبانيا الاثنين البحث عن 3 مهندسين صينيين محاصرين منذ وقوع انفجار السبت الماضي داخل منجم للكروم في مدينة بولكيز.

ووقع انفجار غازي، أدى إلى تدمير نظام التهوية وأحد جوانب منجم الكروم، الذي تديره شركة “ألبانيان كروم” التابعة لمجموعة “بالفين غروب”.

وقال مسؤول في الدفاع المدني: “عمال الإنقاذ نجحوا في الاقتراب إلى مسافة 240 مترا من الموقع المرجح وجود المهندسين الصينيين فيه، ويقومون بتشييد نظام مؤقت للتهوية أثناء تقدمهم بسبب كثرة الغاز هناك، إن النزول إلى أسفل عمل صعب حقا”.

ولم يحدث اتصال مع المهندسين الثلاث بأي شكل من الأشكال منذ وقت وقوع الحادث.

وأكدت السفارة الصينية، في وقت سابق، أن عملية البحث لا تزال جارية، مؤكدة إصابة ثلاثة عمال صينيين آخرين بجروح طفيفة في الحادث، وفقا لـ«روسيا اليوم».