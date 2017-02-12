استهداف مقر مفوضية الانتخابات العراقية في البصرة

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بغداد – أفاد مصدر مسؤول في مفوضية الانتخابات، اليوم الأحد، بتعرض مكتب المفوضية في البصرة الى إطلاق نار كثيف.

وقال المصدر في حديث لـ«السومرية نيوز»، إن “مكتب انتخابات البصرة تعرض الى اطلاق نار كثيف مساء امس السبت، ما ادى الى حدوث اضرار مادية في المكتب واحتراق سيارة كانت واقفة بقربه دون وقوع اصابات”.

ودعا المصدر المسؤول، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، الحكومة والقوات الامنية الى “حماية مكاتب المفوضية وموظفيها بعد تعرضها للعديد من التهديدات من خلال وسائل التواصل الاجتماعي من الذين يحاولون الاساءة الى هذه المؤسسة الدستورية” على حد قوله.

من جهته قال مصدر أمني في محافظة البصرة، لـ«السومرية نيوز»، إن “مكتب المفوضية العليا للانتخابات الواقع في منطقة الطويسة ضمن مركز مدينة البصرة تعرض في ساعة متأخرة من الليل الى اطلاق نار مجهول المصدر”، مبيناً أن “اطلاق النار تسبب بتضرر سيارة مدنية كانت مركونة قرب منزل مالكها المجاور لمكتب المفوضية”.

ولفت المصدر الامني، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، الى أن “مكتب المفوضية يخضع لحراسة أمنية من قبل قوات الشرطة، كما أن مركز شرطة الرباط يقع بالقرب من المكتب”، مضيفاً أن “القوات الأمنية سوف تعزز من اجراءات حماية المكتب بعد الحادث”.

يذكر أن البصرة يتميز وضعها الأمني بالاستقرار النسبي، لكنها شهدت خلال الأيام القليلة الماضية بعض الخروقات، منها استهداف بعض الدور التي تقع في مناطق متفرقة بعبوات صوتية، وفي (8 شباط 2017) اغتال مسلحون مجهولون عضو مجلس المحافظة السابق ومسؤول حزب الله العراق في البصرة باسم الصافي لدى مروره بسيارته في منطقة حي الحسين، وتسبب الهجوم أيضاً بإصابة مرافقه بجروح.