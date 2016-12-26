اشتباكات بين أولتراس «أهلاوي» وقوات الأمن المصري

رؤية

القاهرة – قامت قوات الأمن بتفريق جماهير نادي الأهلي المصري، التي تجمعت حول مقر النادي في محاولة لحضور مران الفريق الأخير، قبل الدخول في معسكر مغلق استعدادًا لمباراة القمة أمام الزمالك.

ويحل الأهلي الخميس ضيفًا على ملعب بترو سبورت لمواجهة الزمالك في ختام مباريات الدور الأول بالدوري.

وكان محيط النادي الأهلي قد شهد تعزيزات أمنية مكثفة منذ صباح الإثنين، تحسبًا لحضور أفراد رابطة أولترا أهلاوي، لمران فريق الكرة على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

ووفقًا لـ «يلا كورة» فإن قوات الأمن التي قامت بعمل كردون أمني كبير أمام الشارع المؤدي لبوابة النادي من أمام الأوبرا ونادي المعلمين، استعملت قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق الجماهير التي احتشدت للدخول إلى النادي.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري برصيد 42 نقطة، فيما يتواجد الزمالك ثالثا برصيد 34 نقطة وله مباراتين مؤجلتين.